Justin Bieber, non è mai troppo tardi per crescere

La Internet sensation Justin Bieber, che a 12 anni dall’anonimato di Ontario è diventato nel giro di due anni il nuovo re del pop, finalmente cresce e oggi compie 23 anni.

Come succede ai tempi del web la fama per lui è arrivata da un giorno all’altro, dopo aver vinto il secondo posto in un talent nella sua città e la mamma single ha iniziato a postare video delle sue cover sul web. Volato ad Atlanta alla ricerca di un contratto discografico incontra Usher che glielo offre con Island Records.

Iniziano, così, le rocambolesche avventure di una star prodigio 2.0, che sa cantare, suonare, scrivere canzoni, ballare e tenere bene il palco. Ma forse non la pressione, visto che si dall’inizio della sua carriera diventa protagonista di successi (vince presto un disco di platino in Canada con il singolo di debutto “One Time” e il suo primo album “My World” vende 137 mila copie nella prima settimana) e di brutte figure. La più recente quando è stato fotografato da un paparazzo con il cavallo dei pantaloni bagnato e lui ha commentato sui social : «You ain’t cool unless you pee your pants» «Non sei cool se non ti p**** nei pantaloni».

Sicuramente dotato di voce, ma anche di personalità, Justin Bieber è l’icona per antonomasia dei nostri tempi, che chiama i suoi seguaci Beliebers. Il bad boy, che quando arriva in ritardo si fa bacchettare dal suo agente che lo obbliga a chiedere scusa personalmente a tutti i presenti e che guida ubriaco e che una volta si è fatto scorgere mentre urinava nel secchio di un addetto alle pulizie e offendeva Bill Clinton, ha anche l’ammirazione e l’invidia di tutti per la sua lista di ex che attirano la curiosità morbosa dei fans.

Ha avuto una relazione on e off per tre anni con Selena Gomez, non facile per la star che ha dovuto tenere a bada minacce di morte dalle ragazzne infatuate di lui. È stato associato a Barbara Palvin, Miranda Kerr, Adriana Lima, Sophia Ritchie (la figlia di Lionel), Hayley Baldwin e di recente anche Kourtney Kardashian, nonostante la differenza di età di 15 anni.

Con in attivo cameo nei suoi video di grandi nomi della scena musicale, come Kanye West, Miley Cyrus, Mariah Carey, lo stesso Usher e Nicki Minaj e collaborazioni con Judacris, Jaden Smith e il dj n.1 al mondo Martin Garrix (con il quale sarà in Italia il 18 giugno all’autodromo di Monza), due perfomance per Barack Obama, dischi di platino per l’album My World in Usa, Canada e UK, la posizione n. 10 nella lista di Glamour Usa dei “50 Sexiest Men” nel 2013, arresti vari per mariujana e non solo, chiusura già una volta del suo account Instagram nell’agosto dell’anno scorso per una lite con i suoi fans, che non avevano apprezzato foto dettagliate della sua relazione con Sophia Ritchie e ritorno il 2 gennaio del 2017 con un profilo più professionale, Justin Bieber a soli 23 anni sembra che abbia vissuto già tante vite.

Al punto da essere consacrato nell’Olimpo delle icone di stile con un omaggio alla recentissima sfilata di Dolce & Gabbana a Milano, quando le modelle hanno sfilato con t-shirt raffiguranti la sua immagine e la scritta “king”. Un trattamento che i due stilisti in passato avevano riservato solo a risonanti nomi nella scena della musica come Madonna e David Bowie. Justin Bieber sei diventato grande! Buon Compleanno.