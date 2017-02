Tutti i vincitori degli Oscar 2017

La notte degli Oscar, la più importante dell’anno per cinefili e non, è un vero e proprio specchio dei tempi. Permette di leggere attraverso i film e gli attori che vengono premiati cosa succede nella nostra società. Soprattutto quest’anno, quando l’attesa era per Oscar super politicizzati, visto che Hollywood sembra essersi schierata contro il neo-Presidente Donald Trump.

E in quest’ottica anche la vittoria come miglior film di Moonlight (al posto di La La Land), un film “nero”, fa pensare che non sia avvenuta a caso.

Eccovi una lista di tutti i vincitori dell’89° edizione degli Academy Awards 2017.

- Moonlight di Barry Jenkins, il film è stato annunciato come vincitore del premio Best Picture, migliore film, in seconda battuta dopo che Faye Danaway e Warren Beatty avevano erroneamente proclamato che l’Oscar era andato a La La Land di Damien Chazelle. Moonlight racconta le tre età di un ragazzo nero nei sobborghi di Miami ed è stato premiato non solo come miglior film, ma anche per il migliore attore non protagonista (Mahershala Ali) e per la migliore sceneggiatura non originale.