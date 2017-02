Cronaca di annunciati Oscar anti-Trump

L’attesa per una notte di politica mista a glitz e red carpet è stata soddisfatta. Le star intervenute alla cerimonia di assegnazione degli Oscar 2017 al Dolby Theatre di Los Angeles non hanno risparmiato commenti e manifestazioni di dissenso verso il neo-eletto Presidente Usa.

Un trend iniziato dall’attrice Meryl Streep che già ai Golden Globes, quando ha ricevuto il premio Cecil B. DeMille alla carriera, si è pronunciata contro la politica anti-immigrazione di Trump. Uno dei passaggi più significativi del suo discorso è stato quando ha messo in risalto l’importanza dell’immigrazione per nutrire la creatività di Hollywood, descritta come «pullulante di stranieri e outsiders (ndr intesi come quelli che vivono fuori dalla bolla di Los Angeles) e se ci mandi via, ti resterà da guardare molto poco, se non football e arti marziali, che non hanno nulla a che vedere con l’arte».

Nella sua breve apparizione agli Oscar 2017 Meryl Streep ha ribadito il concetto: «ciò che rende grandi i film è che possono aver un effetto sul loro pubblico, a prescindere dalla provenienza».

Molti attori hanno indossato per la serata un fiocco azzurro, simbolo della American Civil Liberties Union, che lavora attivamente per opporsi alla politica di Trump, soprattutto quella relativa al bando esecutivo in materia di immigrazione e rifugiati.

Gli effetti di questa posizione della Casa Bianca si sono più che sentiti sugli Oscar 2017. Alcuni membri del cast di White Helmets il docufilm sulla Siria, vincitore dell’Oscar come miglior documentario, non hanno preso parte alla cerimonia perché musulmani provenienti dalle nazione sulla lista nera di Trump.

Mentre il regista siriano di The Saleman, Asghar Farhadi, come presa di posizione, non si è presentato alla notte degli Oscar, il suo premio come miglior film straniero è stato ricevuto da una sua portavoce. Il film è stato visto, invece, da una folla di londinesi a Trafalgar Square qualche ora prima dall’inizio della cerimonia boicottata dal regista. Il maxi-schermo è stato installato nella piazza più importante della capitale britannica per volere del sindaco laburista e musulmano Sadiq Khan.

Anche il presentatore della serata Jimmy Kimmel, pur se non è stato da molti considerato all’altezza del suo ruolo, ha fatto diversi commenti ironici anti-Trump. Ha ringraziato il Presidente perché «l’anno scorso gli Oscar erano strati tacciati di razzismo» e specificato che la serata in mondovisione, era vista da «225 nazioni che adesso ci odiano».

Gael García Bernal, intevenuto alla serata, si è pronunciato contro le barriere create da Trump: «Noi attori fatti di carne e ossa siamo lavoratori emigranti, viaggiamo per tutto il mondo, costruiamo famiglie, costruiamo storie, costruiamo vite che non possono essere separate. Come messicano, come latino americano, come lavoratore emigrante, come un essere umano, sono contro ogni muro che vuole dividerci».

Ance il regista di Zootropolis, Rich Moore, senza mai pronunciare il nome di Trump come molte delle altre celebrities, ha fatto commenti chiaramente contro di lui: «Siamo grati al publico sparso in tutto il mondo per avere accolto questo film che parla di tolleranza come qualcosa di più potente della paura degli altri».

Insomma, anche se il neo-Presidente Usa ha fatto sapere che quest’anno non avrebbe guardato la notte degli Oscar, per la Hollywood inferocita contro il bando anti-immigrazione, l’occasione è stata troppo ghiotta per rinunciare a fare sarcasmo e commenti politici.