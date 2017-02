Il backstage beauty degli Oscar 2017

Come ogni notte degli Oscar le star su Instagram danno il meglio. Tra scatti pre e post serata, selfie di gruppo e segreti beauty messi in atto dai più bravi make-up artist e hairstylist.

Alcuni nomi dei guru della bellezza che dietro le quinte hanno realizzato i look flawless e effetto glow degni degli Academy Awards? Rachel Goodwin per Emma Stone (ah il colore del suo rossetto è Audaciuous Lipstick in Mona di Nars), Hung Vanngo per Karlie Kloss e Emily Ratajkowski, Charlotte Tilbury per il look old Hollywood di Emma Roberts, Kara Yoshimoto Bua per Jessica Biel, Sarah Potempa famosa per le sue onde di Victoria’s Secret si è cimentata in un top knot per Lea Michele, il “MANicuriste” di Heidi Klum Tom Bachik, e poi Adir Abergel, hairstylist di Jessica Biel, Kirsten Dunst e Rooney Mara. Tutti da seguire su Instagram per prendere ispirazione.

Nella gallery gli scatti più belli, vi sembrerà di essere entrate nel backstage degli Oscar 2017… Dietro al tappeto rosso c’è molto di più.