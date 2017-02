Extension per capelli: come scegliere quelle adatte a te

Avendo i capelli lunghi ma molto fini, è da qualche mese che valuto la possibilità di applicare delle extension. Danno maggiore volume, e perché no, qualche centimetro in più di lunghezza alla mia chioma.

Al giorno d’oggi la scelta è davvero vastissima e potete decidere di rivolgervi al vostro parrucchiere, per un risultato permanente, oppure cercare su internet. Io preferisco di gran lunga la seconda scelta in quanto si possono acquistare tantissimi modelli di extensions, tutti con clip. Ciò è fantastico perché vi permette di indossarle qualsiasi volta voi vogliate e non hanno bisogno di ritocchi. La proposta è davvero vasta e per facilitarvi la scelta racchiuderei tutto in tre grosse categorie:

Le extension a coda di cavallo, sono davvero molto comode se optate spesso per un look raccolto e donano un volume senza eguali. Dopo aver raccolto i vostri capelli vi basta bloccare le extension a ridosso dell’elastico e nessuno lo noterà!

Le extension colorate, per quelle che vorrebbero sfoggiare colori particolari ma non ne hanno il coraggio. Potete scegliere il colore che più vi piace e creare delle bellissime sfumature con i vostri capelli naturali. Ad esempio trovo che per le bionde l’abbinamento perfetto sia con delle extension rosa. Questo look è davvero di grandissima tendenza!

Infine le extension naturali, in assoluto le mie preferite! Infatti la mia scelta è ricaduta su delle bellissime extension di capelli 100% veri. Lunghissime e morbidissime sono esattamente come le desideravo. Tenete conto però di dosare sempre due cose: se scegliete le più corte non vi consiglio di prenderle troppo pesanti, e viceversa. Questo perché più lunghe saranno e più peseranno quindi se non mantenete il rapporto vi ritroverete con capelli squilibrati. Se non trovate un colore simile al vostro ricordatevi che è sempre meglio acquistare dei capelli più chiari e tingerli poi voi piuttosto che il contrario.

Per la scelta e il ritocco delle mie extension mi sono affidata al mio parrucchiere di fiducia: Gianluca del salone Charme Centri di Bellezza a Vimercate. Mi ha consigliato di acquistare un colore leggermente diverso dal mio in modo da avere un gioco di sfumature e le ha applicate e successivamente tagliate. Infatti raramente si adatteranno perfettamente ai vostri capelli e dovrete dargli una spuntata. Insieme abbiamo optato per un look un po’ scalato ai lati, in modo da mantenere al centro la lunghezza massima ma sfoltendoli leggermente. Il risultato finale è davvero fantastico e Gianluca è riuscito ad adattare perfettamente le extension ai miei capelli naturali!

Se siete della mia zona vi consiglio assolutamente questo salone: si trova in Piazza Marconi a Vimercate (Monza). Da Charme verrete trattate come delle principesse e sarete sempre super soddisfatte del risultato finale!

