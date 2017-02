Halima Aden, la modella che sfila con il velo

Ha postato una foto su Instagram dove ringrazia Gigi Hadid per i preziosi consigli prima di affrontare la passerella. Ma lei, Halima Aden, modella di origini somale, nata in un campo profughi in Kenya e naturalizzata americana da quando aveva sei anni, non ha nulla da invidiare alle top.

Occhi nocciola, indossa l’apparecchio per i denti ed è il nuovo volto della Milano Fashion Week. Ha già sfilato per Alberta Ferretti e Max Mara. Indossa sempre il tradizionale velo islamico perché è musulmana praticante e ci insegna a essere sempre noi stessi, perché la bellezza parte proprio da qui.

«Il mio obiettivo – ha detto a Vogue America – è inviare un messaggio alle donne musulmane e alle giovani donne di tutto il mondo, dire loro che è giusto rompere gli stereotipi ed essere se stessi. Rimanere sempre fedele se stessi può aiutare ad abbattere ogni barriera».

Halima è stata la prima concorrente a indossare un hijab durante il concorso di Miss Minnesota l’anno scorso ed è già stata ingaggiata dall’importante agenzia di modelle IMG Models.

Dopo il fenmeno curvy, dopo i messaggi femministi e di sostegni agli immgrati della New York Fashion Week e adesso con Halima, il fashion system dimostra di voler scardinare preconcetti e barriere culturali, per esaltare la bellezza come ideale di autenticità e diversità.