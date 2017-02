Bebe Vio vince contro gli haters a colpi di ironia

Quale arma migliore dell’ironia per combattere chi questa qualità non ce l’ha. La campionessa paralimpica di scherma ha dimostrato che sa difendersi anche senza fioretto contro i suoi avversari. Agli haters che l’hanno presa di mira su Facebook, attraverso una pagina dove l’hanno minacciata di violenza sessuale, ha risposto con umorismo spiazzante. A colpi di presa in giro ha rivelato la forza d’animo, il coraggio, la voglia di vivere, il “fegato” e la positività che la contraddisinguono. Tutte qualità che Bebe Vio, la ragazza che a 11 anni per una meningite ha perso braccia e gambe, incarna con onore.

Durante la quinta puntata di “E poi c’è Cattelan” su Sky Uno la campionessa paralimpiaca di scherma e il conduttore hanno lanciato una campagna di pseudo-beneficenza per aiutare gli asociali con una raccolta di neuroni. Definiti “persone che nascono con qualcosa in meno, che fanno fatica in ogni momento della vita, che non sono in grado di compiere neanche i gesti più semplici“, Bebe Vio li ha ridicolizzati pubblicamente, mettendo allo scoperto la loro piccolezza d’animo e idiozia.

Sfoglia gallery{{imageCount}} immagini / -





















Denunciando l’abuso anche alla Polizia, ha messo a nudo questi comportamenti di odio molto diffusi sui social, perché Bebe Vio con la sua campagna #epccdonaunneurone lancia un messaggio forte contro il cyberbullismo: bisogna trovare sempre il coraggio di parlare e di riportare chi si nasconde dietro una tastiera per dire cattiverie, protetto dall’anonimato di Internet.

“Fate qualcosa per loro” dice Bebe, “raccogliete neuroni per i disagiati che passano le giornate a insultare gli estranei, se donate un neurone raddoppiate i loro”. Perché solo chi è senza cervello può pensare di oltraggiare qualcuno attraverso i social passandola liscia. Soprattutto quando il bersaglio è una ragazza come Bebe, esempio di incommensurabile coraggio e positività contagiosa, che fa emergere attraverso il suo volontariato a sostegno dello sport e dei disabili che devono trovare la forza di superare il loro handicap, con le campagne per istruire contro la meningite e con l’uso educativo e intelligente che fa dei Social Networks.

“Quello che è successo a me“, ha dichiarato la paladina anti-haters in un’intervista, “è veramente poco rispetto a quello che accade nel mondo dei social, a tante altre persone succede, però non dicono nulla. Il mio messaggio è dire a tutti quanti: quando siete presi di mira ditelo, difendetevi, far finta di nulla è come accettarlo. Voglio dire che i social devono servire per veicolare messaggi importanti, come la beneficenza, però dietro ai computer è pieno di imbecilli, bisogna stare attenti a cosa si vuole far passare. Sta a te non dire dove abiti, cosa stai facendo. Bisogna stare veramente attenti, tu non sai chi guarda quella cosa lì. Adesso magari nessuno la guarda, ma tutto viene salvato, magari quando sarai grande l’unica cosa che ricorderanno le persone sarà la cavolata che hai fatto quando avevi 17 anni, bisogna guardare al futuro“.

Ecco quindi un appello per tutti, soprattutto i più giovani, a fare qualcosa per il mondo: salvatelo dagli asociali aderendo alla campagna #epccdonaunneurone, che invita a usare con cervello i social. E ricordate un hater ridicolizzando è un haters perdente. L’umorismo è la vera forza dei vincitori.