Sei over quaranta, non puoi più permetterti gli skinny jeans!

Purché tutto sia fatto entro i limiti della decenza. È questo il succo del sondaggio condotto da retiresavvy.co.uk su 2000 britannici, che ha passato in rassegna una serie di comportamenti che a una certa età dovrebbero essere vietati.

Il risultato è praticamente un invito per gli “over” a invecchiare con grazia rinchiusi nella propria privacy. Da qui una lunga lista di “NO” a stili di abbigliamento, a tecnologia, a modi di fare che chi è già negli “anta” trova assolutamente normali nel 2017. Sulla lista nera ci sono:

Guidare un’auto sportiva come un ragazzino dopo i 33 anni,

scattare tanti selfie dopo i 34,

avere una boy band preferita dopo i 36,

usare i messaggi vocali dopo i 36,

fare un tatuaggio dopo i 38,

avere un piercing all’ombelico dopo i 38,

ubriacarsi in pubblico dopo i 38,

indossare una minigonna dopo i 39,

andare in vacanza con sole donne o solo uomini dopo i 40,

andare a Ibiza dopo i 40,

guardare reality show dopo i 41,

usare troppi prodotti capelli dopo i 41,

indossare una t-shirt da calcio dopo i 42,

portare i leggings dopo i 43,

comprare i gadget più nuovi dopo i 43,

andare in un night club dopo i 44,

andare a un festival dopo i 45,

avere capelli lunghi dopo i 46,

indossare un bikini in vacanza dopo i 46,

usare Twitter dopo i 47 anni,

indossare skinny jeans dopo i 47,

avere un profilo Facebook dopo i 49,

indossare scarpe da ginnastica dopo i 49,

fare oltre la mezzanotte dopo i 52 anni.

Quindi preferiamo vedere Elle Macpherson con i capelli corti da mamma impegnata ed efficiente? E Jane Fonda, la sex doll di Hollywood, nascondere le sue forme che fanno invidia a una quindicenne?

Partendo dal presupposto che l’opinione degli inglesi post-Brexit ha perso di gran lunga peso e valore ai nostri occhi, si aggiunge la considerazione che chi ha partecipato al sondaggio di retiresavvy.co.uk in tutta probabilità non ha ancora superato i 25 anni. Ed è lontano dal provare sulla propria pelle che cosa vuol dire iniziare a sentire che il corpo non ha lo stesso sprint di sempre.

Auguriamo a tutti di arrivare ai 40 anni e di superarli potendo permettersi skinny jeans, capelli lunghi, bikini e sentirsi ancora in forma e dell’umore giusto per sfoggiarli!

La verità è che se non si nuoce nessuno e non si superano i limiti della decenza siamo tutti liberi di fare ciò che desideriamo.

- Rimanere un Ibiza’s virgin oltre i quaranta può essere una scelta, ma nessuno può negare un foam party a un clubber nell’anima.

– Gli skinny jeans, i leggings e le minigonne non dovrebbero essere proibiti a chi supera una certa età, ma a chi non ha il phisique du role per portali, a tutte le età. Kate Moss a 43 anni e Mick Jagger a 73 sono supercool nella loro mise rock!

-Lo stesso vale per i capelli lunghi dopo i 46, che se attirano il commento “dietro liceo avanti museo” dimostrano solo che si è perso di vista il punto: per il lungo è la materia prima che conta, i capelli devono essere veramente belli e curati perché siano degni di farli crescere. È tutta questione di estetica non di età.

-Il bikini non è per chi ha superato i 46 anni? Ma allora neppure per chi in pubertà è sovrappeso per gli inevitabili cambiamenti ormonali! L’unica cosa che richiede il bikini è una silhouette che se lo può permettere.

-Non avere un profilo Facebook dopo i 49, metterebbe molti genitori in condizioni di non poter svolgere a pieno il loro ruolo di educatori, visto che i figli sono incollati ai social e mostrano la loro identità soprattutto in versione digitale. E poi i minori vanno protetti da cyberbullismo, adescamenti etc. Anche per fare papà e mamma bisogna adeguarsi ai tempi del web.

– I selfie: quel che è cambiato dal passato è soltanto il device, l’ossessione per le foto ricordo l’abbiamo sempre avuta, solo che adesso il mezzo permette di scattare con più facilità e soddisfarla con più immediatezza. Senza dimenticare che chi ha fatto nascere la moda dei selfie non è stata una teen-ager ma Kim Kardashian, che ne ha ben 36 di anni, due in più dell’età limite consentita dal sondaggio. Quando smetterà lei, smetteremo tutti.

-Sui tatuaggi, poi, si ricordi che Dame Ellen Mirren, una gentildonna inglese, a oltre 70 anni è una ink lover. Il tatuaggio è una scelta di gusto personale, soprattutto perché vederlo cedere sotto il peso della gravità non è uno spettacolo che amano tutti.

E motivazioni per spezzare una lancia a favore dei young at heart, che nonostante vedano il corpo invecchiare, non si sentono così nella loro testa, se ne trovano infinite.

L’importante è non rendersi ridicoli o patetici, in discoteca o ai festival o cercando disperatamente e insistentemente un’avventura di una notte, ubriacandosi e ritrovandosi a fare la Walk of Shame, la passeggiata della vergogna post bagordi. Per assunto un comportamento che non è un modello da imitare, a prescindere dall’età. Ma questo è un discorso di dignità, che non ha limiti anagrafici.