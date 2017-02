Jeremy Meeks: da criminale a top model

Aria strafottente e sguardo incredibilmente sexy. Con occhi di ghiaccio completati da una lacrima tatuata. Per poi scendere fino agli addominali scolpiti. Philipp Plein non poteva trovare personaggio migliore per aprire la sua sfilata di New York, scelta approvata anche da Madonna, seduta in front row. Lui è Jeremy Meeks, definito il criminale più sexy del mondo.

Trentatré anni, californiano, ha passato 27 mesi dietro le sbarre per traffico di armi da fuoco. Poi una nuova vita. Fatta di notorietà, belle macchine e passerelle. Un esempio di riabilitazione sociale per niente male. Una cenerentola al maschile, insomma.

Ma, come abbiamo dovuto già fare per molti belli dello star system da Bradley Cooper (che sta con Irina), al principe Harry (fidanzato con Meghan Markle), mettiamoci il cuore in pace. Anche Jeremy è felicemente sposato, da ben otto anni. La fortunata in questione, ovviamente, è una normalissima biondina e dall’allure non poi così chic. Del resto, il cliché bello lui brutta lei o viceversa non è certo una novità a Hollywood e dintorni, e la domanda che sorge spontanea è sempre la stessa: “Ma cosa avrà mai quella per avergli fatto perdere la testa?”. Quindi in amore vale tutto e il contrario di tutto. Passate le ore a sfiancarvi in palestra per assomigliare a un angelo di Victoria’s Secret? Tanto poi lui sceglie quella più bruttina di voi. Quindi, mangiatevi un panino in più, ma tirate fuori personalità.

Ah, Jeremy è anche papà di due bambini, di cui uno, Jeremy Meeks Jr con tanto di profilo Instagram, ha gli occhi da husky proprio come lui. Buona gallery!