Sono molte le celeb, così come molte di noi, che scelgono di scrivere o di imprimere sul proprio corpo un momento particolare della vita grazie ad un tatuaggio, spesso dal significato indecifrabile agli occhi degli altri. I tatuaggi per il polso continuano ad essere un grande trend anche nel 2017, soprattutto quelli piccoli e discreti. Linee, punti, immagini o simboli anche da portare in coppia: tante le opzioni tra le quali scegliere per un art work nemmeno troppo doloroso. Senza dimenticare i grandi classici come stelle e rondini stilizzate.

Iperrealismo sulla pelle

Il tatuaggio stilizzato lascia piano piano il posto all’iperrealismo: in questo modo possiamo ritrarre sulla pelle del polso ciò che più amiamo con un risultato sbalorditivo. I tatuaggi per il polso più richiesti? Quelli con gli animali, con i nostri pets, che tanto amore ci regalano ogni giorno. Chiara Ferragni ha il ritratto della sua cagnolina ma sulle sue lunghe dita.

Lettering come Lady Gaga

Frasi, parole cariche di significato o anche delle date indimenticabili. Il lettering è di grande tendenza soprattutto nella parte interna del polso e dell’avambraccio. Lo stile è quello scelto da Lady Gaga per la scritta Joanne. Questa è un’ottima scelta se si sta pensando a tatuaggi per il polso di coppia. Una scritta su un polso e una sull’altro; oppure possono essere uguali o complementari quelli scelti da fare assieme alla migliore amica o al fidanzato.

Geometrie sulla pelle

Linee e punti sono tra i trend che esploderanno nel 2017 e saranno tra i tatuaggi per i polsi più richiesti e postati sui social. Non facciamoci trovare impreparate: iniziamo a studiare come combinare punti e linee rette per creare dei simboli davvero personali e originali. Un’alternativa è quella dell’origami, composto da diverse linee rette che danno vita a una rondine, in puro japan style.

I grandi classici non stancano mai

Farfalle, cuori, stelle fino al simbolo dell’infinito. Se questi tatuaggi vi fanno impazzire fatevi avanti: solo voi potete giudicare ciò che è bello o che più vi rappresenta. Stiamo parlando dei grandi classici, da tatuare soprattutto nella parte interna del polso, dove tenerli al riparo da sguardi indiscreti. Questa è la zona che molte star hanno scelto per il loro mini tatto come Eva Longoria, Katy Perry, Selena Gomez, Scarlett Johansson o Emma Stone. La protagonista di La La Land sfoggia con orgoglio due zampette di uccello così come sua madre: entrambe hanno lo stesso tatuaggio per celebrare la vittoria di mamma Stone su un tumore diagnosticatole nel 2008 e anche il loro speciale legame.