Amal e George Clooney aspettano due gemelli

Il 2017 è decisamente l’anno dei gemelli. Ve lo avevamo già annunciato qui, ma ora la notizia è ufficiale: Amal Alamuddin e George Clooney aspettano due gemelli e la nascita è prevista a marzo. Lo avrebbe rivelato alla rivista People una fonte vicino alla coppia, mentre secondo TMZ , Amal e George saranno presto genitori di un maschio e una femmina.

I rumors sulla gravidanza erano iniziati lo scorso mese, quando Amal era stata vista a un evento di Netflix con una pancetta sospetta per il suo corpo magrissimo. E pensare che George aveva detto di non volere figli!

Il 9 febbraio è stata la data in cui anche un’altra coppia ha rivelato di aspettare un figlio. Si tratta della modella Rosie Huntington-Whitely e del compagno Jason Statham, che hanno dato la lieta notizia con una foto su Instagram che ritrae Rosie in bikini su una spiaggia bianca e il pancione in bella vista.



Mentre la settimana scorsa a sorprendere il popolo della rete con una foto creativa diventata in poche ore quella con più like della storia, era stata Beyoncé, in attesa di due gemelli.