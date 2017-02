Le 7 modi per aiutare l’eros (non solo a San Valentino)

- LA PLAYLIST GIUSTA- La musica R&B in tutte le sue accezioni, anche nella più classica versione soul, è l’accompagnamento perfetto per momenti di intimità. Sarà per la presenza dei bassi che replicano i battiti del cuore e che mettono in connessione con l’aspetto più intimo del sé, fatto sta che nonostante non ci siano ricerche che lo dimostrino con quei tunes fatti a posta per il love-making è difficile resistere al richiamo del secondo chakra (all’altezza del basso ventre).

- LA CENA DAI CIBI AFRODISIACI – Scegliete le pietanze con gli ingredienti giusti e affidatevi alla chimica. Quelli che contengano zinco, aiutano l’eccitazione maschile. La carenza del minerale sembra che determini una minore produzione di spermatozoi e a una regressione delle ghiandole sessuali. Quindi elaborate ricette con ostriche e verdure a foglie verdi, fonte ricchissima del minerale dell’amore. E terminate il pasto con cioccolato fondente, aiuta le donne a raggiungere un orgasmo più inteso, per il contenuto di feniletilammina, un ormone dall’effetto euforizzante.

- IL FILM CHE FA DA MICCIA- Non andate a vedere 50 Sfumature di Nero, che sembra scarseggiare in scene di libido, ma recuperate due cult di James Spader: Sex, Lies & Videotapes e Secretary. Provare per credere.

- L’ALCOOL CHE SCIOGLIE I BLOCCHI- Abbandonatevi agli effetti rilassanti e (lubrificanti) dell’alcool, in particolare il vino rosso, senza arrivare a perdere il controllo e a crollare tramortite e prive di coscienza per l’ubriacatura. Uno studio ha dimostrato che nelle donne aumenta il flusso sanguigno nelle zone sessuali e il desiderio. Negli uomini, invece, incrementa i livelli di testosterone nel sangue.

- IL PROFUMO DI DONNA – Che non è quello del vostro sudore, ma della pelle non cosparsa di una fragranza. Se avete in programma di arrivare al dunque, non coprite l’odore della vostra pelle. Quando Marilyn Monroe indossava le sue gocce di Chanel N. 5 probabilmente andava a letto da sola! Qualsiasi profumo nasconderebbe il naturale aroma che si sprigiona nel corpo umano quando è pronto per l’amore. In particolare per le donne, nel periodo dell’ovulazione i feromoni, sostanze biochimiche prodotte dalle ghiandole endocrine, riescono a catturare magicamente l’attenzione sessuale del partner. Consiglio: quella t-shirt che avete indossato nell’ultimo rapporto non lavatela, tiratela fuori la prossima volta che ritorna la voglia.

- IL GIOCO, COMPAGNO DI SESSO -Se siete solo in due, non è il caso di lanciarsi nelle posizioni acrobatiche del Twister, piuttosto usate quello che avete in casa o che avete a portata di mano, come un pacchetto di fiammiferi per inventarvi un sexy game. Lo Shangai o Mikado dal risvolto strep-teese, per esempio. Lanciate i fiammiferi sul tavolo e cercate di tirali fuori, a turno voi e lui, uno per uno senza far muovere l’intero mucchio. Chi sbaglia toglie un pezzo di abbigliamento, fino a spogliarsi del tutto. Il gioco è un rompi-ghiaccio perfetto tra due sconosciuti.

– L’AUDACIA DI UN TOY – A volte un cambio di rotta nelle fantasie erotiche può essere un ottimo stimolo per il sesso (soprattutto di coppia). Funziona, anche solo per la curiosità di sperimentare la novità.