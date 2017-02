50 Sfumature di nero: anche gli str***i sanno essere dolci

È uscito al cinema il secondo capitolo della saga di 50 Sfumature e se vi aspettavate scene hot portate ancora più all’estremo, dovrete ricredervi. Il sesso sfiora quasi il comico tra palline vaginali e cunilingus e non è il focus del film. Christian Grey (Jamie Dornan) subisce una metamorfosi, da str***i si trasforma nell’uomo più smielato e innamorato che ci sia. Anastasia Steele (Dakota Johnson) che nel primo film aveva lasciato Christian perché impaurita dalle sue perversioni e dalla sua mania di controllo, questa volta gli fa promettere: «Niente regole, niente punizioni e niente più segreti», ma l’idillio dura poco. Perché sarà proprio lei, che dietro al suo approccio languido e ingenuo, non disdegnerà per niente essere sculacciata e sperimentare nuove “attrezzature”.

Christian e Ana diventano in 50 Sfumature di nero una coppia banale, al limite della perfezione, quasi irritante. Difficile non provare un po’ di antipatia per lei, che sembra avere quel colpo di fortuna che neanche Cenerentola…

Ma in questa quadretto stereotipato, ci pensa il nudo di Jamie Dornan a risollevare gli ormoni e a dare al film finalmente un senso. Cose da sapere e lezioni su amore e sesso:



IL BUONGIORNO SI VEDE DAL MATTINO

Ana si alza dal letto e la prima cosa che vede è quello spettacolo di Mr.Grey mentre fa palestra a petto nudo. Sì, in quel momento avremmo voluto essere lei. Niente foto spoiler, godetevi la scena quando andate al cinema, vale la pena.

ANCHE GLI STR***I POSSONO DIVENTARE DOLCI

Tutti gli uomini, anche i più difficili, sfuggenti e impegnativi, nascondono un lato romantico. Non fidatevi della loro corazza, basta tirare fuori personalità per conquistarli.

QUANDO UN UOMO È INNAMORATO FA DI TUTTO. ANCHE METTERE L’ORGOGLIO DA PARTE



È Christian a tornare da Ana e a desiderarla con tutto se stesso e ad accettare le sue regole. Al punto da provare a cambiare e a placare la sua vera natura.

LA SINDROME DELLA CROCEROSSINA

Gelosa della sua indipendenza, alla fine del film sembra non volerla neanche più. Come Ana, tutte noi donne abbiamo una certa predisposizione a infatuarci degli uomini problematici e traumatizzati, cercando di aiutarli a salvarsi.

C’È SEMPRE UNA MRS. ROBINSON NELLA VITA DI OGNI UOMO



Il fascino della donna matura, amica di famiglia, che insegna al ragazzino a fare sesso? Fascino evergreen. Anche se nel film Kim Basinger sembra quasi una matrigna imbalsamata.

MAI SOTTOVALUTARE LE EX

Leila, una ragazza fragile ed ex sottomessa di Christian, riappare minacciosa. Lieve colpo di scena nello scorrere di un amore eccessivamente ostentato. In ogni caso, mai sottovalutare il fantasma delle ex. Prima o poi ritornano…

IL SESSO È UN GIOCO (DI ALTRUSIMO)



Non sempre basta un po’ di sesso per risolvere tutto. Ma per le donne, anche le più timide, è solo questione di imparare a lasciarsi andare. Sperimentare col proprio Mr. Grey può essere divertente per aggiungere un po’ di pepe e complicità alla coppia. Anastasia Steele (in ascensore) docet e Christian, messo da parte il piacere derivante dal dolore, ci insegna che l’eccitazione è questione di essere “altruisti”.

PER CONCLUDERE:

Jamie Dornan tra il misterioso e il principe azzurro, è un figo pazzesco.