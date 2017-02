Sanremo 2017: Diletta Leotta in abito rosso parla di cyberbullismo

La conduttrice di Sky Diletta Leotta è stata tra le protagoniste al femminile della prima serata del Festival di Sanremo. Classe 1991, da meteorina a volto di Sky Sport24 osannata per le sue curve e in tutte le curve degli stadi, bellissima, più di un milione di follower su Instagram. Ha sceso la scalinata dell’Ariston per parlare di cyberbullismo e per raccontare la sua esperienza negativa, in occasione della prima Giornata contro bullismo e cyberbullismo.

«Superato lo shock ho deciso di reagire, facendo denuncia alla polizia postale. Perché chi commette queste azioni spesso ignora che si tratta di veri e propri crimini», ha detto riferendosi a quando lo scorso settembre degli hacker le hanno rubato alcune foto hot dal Cloud e le hanno diffuse in rete. «Solo chi ci passa sa che cosa si può provare. Denunciate, ragazze. Siate coraggiose». Ma improvvisamente lo scandalo è diventato l’abito scelto per la serata. Di rosso vestita con crop top e gonna dallo spacco inguinale, secondo alcuni un po’ troppo provocante per la tematica affrontata. Insomma, una donna bella che parla di cose serie quasi stona.

«Non puoi parlare della violazione della privacy con quel vestito e con la mano che cerca di allargare lo spacco della gonna», ha twittato la collega Caterina Balivo.

Il twit viene ripreso, ma alla fine la rete difende Diletta e zittisce l’ atteggiamento maschilista e bigotto. Non si può parlare di violenza sulle donne mostrandosi semplicemente donne? Essere femminili è un diritto, sentirsi belle in un abito da favola anche. La gelosia è una brutta malattia.