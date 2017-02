Barba e capelli uomo 2017: tutto quello che devi sapere

Sei alla ricerca dei tipi di barba che andranno di moda nel 2017? Oppure stai pensando di farti crescere la barba ma ancora non sei convinto, non sai come curarla o, ancor peggio, non sai come potrebbe starti. E i capelli? Sai già come tagliarli per essere il più cool della città?

No worries! Oggi ti darò tantissimi consigli utili a proposito di capelli e barba uomo 2017, pronto?

Prima di cominciare a parlare di trend, tagli trattamenti & co. lascia che ti sveli un piccolo segreto per capelli e barba sempre al top: i prodotti fanno la differenza. Non lavare barba, capelli e corpo con lo stesso bagnoschiuma neutro che utilizzi da quando sei bambino ma differenzia i prodotti in base alla zona da trattare.

Un consiglio? Collegati allo shop online Lookfantastic.it, clicca sulla sezione uomo e scegli i prodotti giusti per te. Per la barba ti consiglio il set MenRock, da alternare al balsamo Murdock se hai la pelle particolarmente sensibile. Per la pelle del viso prova Clinique for Men e, se tieni molto ai tuoi capelli, non potrai fare a meno dei prodotti American Crew. Se hai deciso di acquistare su Lookfantastic.it inserisci il codice ALICELF, per San Valentino ti regalo uno sconto del 15% su tutto (o quasi!).

Veniamo al dunque: come si cura la barba e quali saranno i trend capelli e barba uomo 2017? Qui sotto ti svelo tutto!

Parlando di barba e baffi i trend sono davvero tantissimi: si va dalla barba incolta al mitico baffetto definito, passando per la dolorosissima ceretta facciale e via dicendo. Qui trovi una gallery con tutti i trend barba 2017.

E per la cura della barba? Sai già quali prodotti utilizzare e conosci la routine da seguire? Qui ti svelo come curare la barba al meglio (e super velocemente).

Passiamo ora ai capelli, il punto forte di questo 2017. I tagli di moda sono davvero infiniti: si va dal taglio alla principino al rasato da vero badboy, passando per tagli lunghi, corti e hipster.

Qui ti mostro una gallery di tagli capelli uomo 2017, scegli quello perfetto per te!

Beh direi che ci siamo! Io ti aspetto nella sezione uomo del mio blog con tantissimi consigli utili e… alla prossima!