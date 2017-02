Lady Gaga al Super Bowl 2017: le reazioni osannanti sul web

I tredici minuti di performance di Lady Gaga nell’intervallo del Super Bowl 2017, l’evento sportivo dell’anno in USA, ha conquistato il mondo. I social sono impazziti, i meme e le gif sono fioccate numerose sul web e le celebrities hanno usato i loro account Instagram e Twitter per mostrare il loro supporto alla spettacolare esibizione di Mother Monster.

La pop star trentenne, dopo quindici anni di performance live è una vera maestra di esibizioni acrobatiche, atleticamente sorprendenti e fuori dalla norma, il tutto amplificato dalla sua voce potente.

Durante l’half-time show al Super Bowl 2017 i momenti più acclamati della maratona di 13 minuti sono stati il suo volo dal tetto dell’ NRG Stadium di Houston, Texas, il lancio del microfono, il saluto ai genitori e lo show pirotecnico che ha accompagnato l’inno Born This Way, dal testo più che appropriato in questo momento storico, un vero e proprio statement politico: “No matter gay, straight, or bi/Lesbian, transgendered life/I’m on the right track baby/I was born to survive”.

La sua è stata un’opera d’arte live e allo stesso tempo interattiva e multimediale, pronta per essere data in pasto dal web, in verisone gif-able e meme-able – a volerla ride nel linguaggio social media, dalla fattura perfettamente confezioanta per scatenare l’ossessione e l’adulazione via Internet.

Guardate alcune delle più belle gif dallo show.

LEGGI ANCHE>>>: Lady Gaga al Super Bowl: spettacoalre anche nel make-up

LEGGI ANCHE>>>: Lady Gaga, dal Super Bowl a Milano con il World Tour 2017