Sports Illustrated Swimsuit 2017: Bianca Balti in topless (da mamma)

In uscita il 13 febbraio online e su stampa Sports Illustrated Swimsuit è l’evento pop più atteso dell’anno. Per questa edizione la modella nostrana Bianca Balti, 32 anni, madre di Matilde e Mia, mostra tutta la sua bellezza in bikini e monokini. La top, che ha dichiarato più volte di non volere dire basta alle gravidanze e di voler allargare la famiglia, è l’esempio di come la maternità possa far bene al corpo di una donna.

Il suo topless, anche se piuttosto pudico – in passato Bianca si è mostrata con maggiore generosità senza veli- sta facendo il giro del web. La top-model per lo shooting di Sports Illustrated Swimsuit copre il seno con le mani, mettendo così ancora più in risalto le sue curve piene e tornite da post-allattamento. Con l’ultima nata Bianca Balti è andata avanti oltre l’anno di età della piccola.

Bianca Balti, che adesso vive in California con il compagno e padre della seconda figlia, Matthew McRae, ha annunciato la notizia sul suo profilo Instagram dove ha scritto: “Dopo 12 anni di carriera nella moda e 2 figlie, a 32 anni sono una @si_swimsuit rookie!!! Un mio sogno è diventato realtà! Sono super eccitata e ultra onorata di fare parte del @si_swimsuit issue.“

Con lei in questa edizione Gigi Hadid, Irina Shyak, Emily Ratatowsky, Chrissy Teigen che ritorna dopo la nascita di sua figlia nell’aprile scorso, con una silhouette prorompente come non mai. La compagna di John Legend ha forme morbide e sensuali post-bebè, che la rendono ancora più sexy dell’anno passato, quando per l’edizione 2016 di si_swimsuit ha sfoggiato un vajazzle luccicante (la star aveva decorato le parti intime di cristalli).

Sarà Bianca Balti la rookie (l’esordiente di Sports Illustrated) of the year 2017 ? Per saperlo bisogna aspettare il giorno in cui l’issue verrà rivelato. Nel frattempo potete votare per lei.