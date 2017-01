Finalmente il trailer finale di La Bella e la Bestia!

Se avete voglia di sognare e di fuggire in un mondo da favola questo trailer è quel che ci vuole.

Emma Watson è incantevole nei suoi abiti colorati, gli scenari mozzafiato e la musica coinvolgente. Per la prima volta si sente la cover di Ariana Grande e John Legend del pezzo di Celine Dion dell’originale “Beauty and the Beast” registrata con Peabo Bryson per il film nel 1991.

Ma Celine Dion sarà ancora nella nuova colonna sonora di La Bella e la Bestia, come ha annunciato su Instagram il 19 gennaio e con un pezzo tutto nuovo.

«Sono felicissima di annunciare che canterò una canzone completamente nuova “How Does A Moment Last Forever” per il live action La Bella e la Bestia di Disney. Aver preso parte al film originale è stata un’esperienza magica nella mia vita e sono ancora più onorata di essere parte della nuova versione».