Taglio capelli 2017: il trend semplice da mantenere che sta bene a tutte

Sei alla ricerca del taglio perfetto? Vuoi cambiare look e seguire i trend di stagione ma odi i tagli troppo lunghi e non sei pronta per un taglio corto, vero? Il 2017 ha pensato anche a te perchè il taglio capelli 2017 per eccellenza è lui, il mitico caschetto.

Ne esistono di tantissime specie, colori e modelli diversi ma… quale scegliere? Sarai perfetto con il caschetto in stile vintage super bombato oppure il tuo viso è più indicato per un taglio asimmetrico? Abbinerai la frangia o manterrai tutti i capelli pari? Quale lunghezza sceglierai?

Il caschetto, oggi definito bob, è un evergreen, un taglio di moda da sempre e per sempre. Rappresenta la giusta via di mezzo tra corto e lungo, è semplicissimo da mantenere e sta bene veramente a tutte.

Qualche consiglio? Taglia i capelli poco sotto il lobo delle orecchie, in questo modo il caschetto durerà più a lungo e, una volta cresciuto, si trasformerà in un fantastico lob. Qui trovi una gallery di bob e lob (caschetti & co.).

Per quanto riguarda il colore hai davvero l’imbarazzo della scelta: dal golden brown al chocolate mauvè, passando per colori pop e molto altro ancora. Qui trovi tutti i colori moda per capelli 2017.

Vuoi dare un tocco di originalità al tuo caschetto? Prova ad abbinarlo ad una frangia, è il trend del 2017 e qui trovi una gallery di tagli con frangia.

Che ne dici? Ti ho convinta? Se sei ancora titubante non perderti tutti i tagli moda del 2017 e scegli quello giusto per te.

Alla prossima!