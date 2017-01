Miss Universo 2017, francese dal sorriso e l’orgoglio europeo

La ragazza che se avesse conquistato il titolo avrebbe voluto sostenere l’importanza dell’igiene dentale e orale è stata servita. La francese Iris Mittenaere, corona in testa, ha dispensato sorrisi tra pianti di emozione per la sua incoronazione come Miss Universo 2017, svoltasi a Manila nelle Filippine. Seconda classificata è arrivata Miss Haiti Raquel Pelissier e terza Miss Colombia Andrea Tovar. La giovane bellezza ha battuto ottantaquattro candidate e conquistato tutta la giuria.

«Miss Universo era un sogno, tutte le ragazze vorrebbero essere Miss Universo. Il palco è fantastico, tutto è favoloso», ha detto. «Io voglio aiutare le persone, voglio capire le persone, voglio incontrare le persone, ecco perché questo è un sogno per me», ha aggiunto.

Bella, ma anche con le idee chiare sul valore da dare alla sua corona. Durante la serata Iris si è pronunciata sulla questione calda della politica dei rifugiati: «In Frania noi vogliamo la massima globalizzazione. Vogliamo avere il maggior ricambio di persone. Forse un giorno questo cambierà ma adesso noi abbimo le frontiere aperte».

Mr Trump, beccati questa da una giovane donna dall’orgoglio francese.