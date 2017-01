Angelina Jolie, la vita dopo Brad Pitt

Che la vicenda del divorzio della coppia d’oro di Hollywood sia stato un “real mess“ come si è letto nella maggior parte delle riviste straniere, è vero. Che sia Angelina che Brad abbiano nel frattempo perso troppi chili nella lotta per la custodia, anche questo è vero. Che le reciproche accuse, di abuso su Maddox da Angelina verso Brad e viceversa, da Brad verso Angelina, di mettere gli interessi personali al di sopra di quelli dei figli diffondendo informazioni sensibili, non abbiano giovato all’immagine di entrambi, è stra-vero.

Ma nella vita ci sono periodi in cui si tocca il fondo, come quando si devono affrontare separazioni che portano dolore a sé e agli altri. Alla fine del tunnel, però, c’è sempre luce. Arriva il momento in cui si ritorna a galla e una buona dose di image management è il primo step per riprendere fiducia in sé e riconquistare quella del mondo che guarda. Oltre ad avere dalla propria parte l’energia che una separazione può far nascere, quando scatta la voglia di ricominciare e riprendere il controllo della propria vita, come sembra stia facendo Brad dopo aver vissuto la sua colmata dagli interessi di Angelina.

La standing ovation per l’apparizione a sorpresa di Brad Pitt ai Golden Globes lo dimostra. L’attore è stato accolto da un pubblico incantato, forse più per la sua forma smagliante che per Moonlight, il film impegnato che ha prodotto. E Angelina Jolie non poteva che andare alla riscossa.

Come primo progetto post divorzio ha risposto con un colpo da maestra ed ecco partire l’annuncio della casa cosmetica Guerlain che la star sarà la nuova musa del brand, per la fragranza Mon Guerlain, in uscita a marzo 2017.

E visto che il mondo è diviso tra chi sta con Angelina e chi con Brad e non avendo la prima la sfera di cristallo per prevedere reazioni come “I don’t want to smell like this girl” della conduttrice TV USA Wendy Williams, ha contestualmente informato che tutto l’onorario per la campagna Guerlain sarà donato in beneficenza.

Chapeau per Angelina! Il suo impegno come testimonial è per il bene del mondo.

Mentre Brad si consola tra le braccia di Kate Hudson come dicono i gossip, la 41enne tatuata dalla straordinaria bellezza e dalla silhouette troppo esile, incarna il modello di femminilità impegnata. Non dimenticando mai, in nessuna circostanza, di avere un obiettivo moralmente più alto: essere prima di tutto l’ambasciatrice di Buona volontà per l’Alto commissariato per i rifugiati delle Nazioni Unite e la co-fondatrice di Preventing Sexual Violence in Conflict Initiative.

A favore della sua nuova immagine post Brad gioca anche la recente dichiarazione congiunta arrivata dopo i Golden Globes sull’impegno della coppia a preservare il diritto alla privacy dei figli e della famiglia, mantenendo confidenziale la documentazione relativa al divorzio.

L’attrice sta dimostrando di avere tutta la stoffa diplomatica per ambire al suo dream job, non a Hollywood ma alle Nazioni Unite come Segretario Generale. Così da consolidare il suo status di donna e madre da ammirare.

Mostra pure Brad la tua debole natura maschile voltando subito pagina con Kate Hudson. Per Angelina in questo momento non c’è tempo per un altro uomo, il bene dei figli e del mondo vengono prima di tutto.