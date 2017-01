Fondotinta: le zone da non trascurare mai

Le più diligenti usano una spugnetta, una beauty blender, un pennello e con movimenti dal centro del viso verso l’esterno cercano di spalmare il fondotinta ovunque. Altre, la maggioranza probabilmente, si affidano alla loro manualità e con qualche goccia sui polpastrelli li muovono in tutte le direzioni possibili per coprire il viso al meglio. Risultato? Stesura non uniforme, copertura approssimativa e macchie più scure sparse qua e la. Perché quel che più conta non è come viene applicato ma dove.

Se la stesura è fatta ad arte può regalarvi un viso luminoso, uniforme, sveglio e trasformarvi l’aspetto.

Per questo non dimenticate mai di:

«Stenderlo sul naso, nella zona intorno alle orecchie e sotto il mento», dice Agostina De Angelis, national make-up artist di Lancôme. «Intorno alle narici o sotto la punta, dove il naso incontra l’arco di cupido, si creano ombre che vanno schiarite. Le zone di confine del viso, poi, sono quelle che subiscono la nostra negligenza. Il fondotinta va sfumato verso le orecchie e sotto la mascella per minimizzare gli stacchi di colore».

«Nella zona occhi per avere un effetto più coprente il fondotinta va tamponato e se ancora non basta, si applica un correttore in nuance per minimizzare le occhiaie. Step finale imprescindibile: la cipria per fissarlo».

E ANCORA:

Le perfezioniste lo applicano anche sulle palpebre per coprire i capillari rossicci visibili sotto la pelle sottile degli occhi e guadagnare un aspetto sveglio, come dopo un sonno ristoratore.

Mentre le più attente ai trend lo sfumano sul contorno delle labbra, fino ad arrivare quasi al centro, in modo da poter tracciare alla perfezione la forma della bocca con una matita in nuance con il rossetto. Un consiglio da trasformare in regola d’oro se avete abbracciato il doppio trend nude lips e rossetto liquido come Kylie Jenner.