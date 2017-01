Un minuto di Brad Pitt

Tutti i lunedì sera di gennaio ci siamo potute godere Brad Pitt e tutti i suoi film cult su Paramount, canale 27 del digitale terrestre, che ha avuto la bellissima idea di dedicare all’attore il ciclo “50 sfumature di Brad”.

Grazie caro Paramount Channel per averci fatto questo regalo. Grazie per aver dato al nostro lunedì un senso; pigiama, copertina e tisana, con te (e Brad) non stati più gli stessi.

Ora che questo appuntamento fisso purtroppo è finito, noi di Glamour vi facciamo un altro regalo: questo video con tutte le interpretazioni migliori di Brad: da Sette anni in Tibet a Vento di Passioni a Vi presento Joe Black per celebrare tutta la figaggine e la bionditudine dell’ex di Angelina Jolie.

Perché non solo Brad Pitt è tornato single, ma durante la sua ultima uscita pubblica sul palco dei Golden Globe, in cui è apparso in splendida forma, ha avuto l’esplicito sostegno di amici e colleghi che l’hanno accolto con una standing ovation, quasi a dire “bentornato” o “siamo con te” nel difficile divorzio dalla Jolie. E in tutto ciò, a noi Brad piace ancora di più #sapevatelo.