Fedez e J-Ax, comunisti col Rolex

«Questo è un disco emotivo, coraggioso: è l’avventura rischiosa di due srl che si sono unite per suddividersi l’ansia e scaricare la tensione». Parla Fedez, rapper, giudice di X Factor, 27enne con la Terza Media e un super attico da oltre 2 milioni di euro a City Life ma, soprattutto, uno dei due Comunisti col Rolex. L’altro è J-Ax, 44 anni, rapper pure lui, autore di dischi best seller. In comune hanno una montagna di cd venduti, il talento di mettere in fila parole in rima e un esercito di hater. Sì, gente che gli da dei poveri arricchiti: «Come se il riscatto sociale fosse una vergogna. Come se avere successo e affrontare temi sociali in musica fosse pura incoerenza», continua Federico Lucia.























I comunisti col Rolex del titolo sono loro due, ovvio. Stelle della musica italiana che si solo levati parecchi sfizi. E che ne hanno abbastanza dei due pesi e due misure: infatti parlano di Jovanotti come del “miliardario sottocosto” e scrivono che Tiziano Ferro si è comprato casa accanto a Fedez «con i soldi risparmiati a cena con il fisco inglese». Polemici? «Macché, realisti. Noi ci siamo guadagnati da vivere onestamente».

Il lusso supremo? «Non è pagare qualunque cosa all’istante, ma farsi offrire di tutto perché sei famoso», ridacchia J-Ax. Sì, lo scrocco come simbolo della rivalsa. E una canzone come L’Italia per me in cui, finalmente, si parla bene del nostro paese: «Senza il pericolo di risultare fascisti, però. Perché il tricolore è di tutti. E basta». Giusto.

Il resto? Un disco di pop aritmeticamente perfetto: 16 canzoni scritte intingendo la penna un po’ nell’assenzio e un po’ nel vetriolo, con collaborazioni di ogni genere (Alessandra Amoroso, Nek, Stash e Levante, Giusy Ferreri, Arisa) e un pezzo potentissimo con Loredana Berté, Allergia: «Dicevano che fosse impossibile lavorare con lei, invece è stata super professional. Deve solo cantare con gente che ha più o meno 20 anni, cioè la sua vera età anagrafica».

L’11 marzo, da Torino, parte il tour nei palazzetti e chissà se, con loro, ci sarà anche Chiara Ferragni, la girlfriend di Fedez. Due date a Roma (il 18 e 19 al Palalottomatica), tre a Milano (10, 11 e 13 aprile al Forum) e, in mezzo, il resto d’Italia. Auguri raga.