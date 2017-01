Il “piatto del mangiar sano” da Harvard a Milano in un click

Avere il tempo per mangiare primo, secondo e contorno nella pausa pranzo è cosa rara, ma soprattutto non è la scelta migliore, come non lo sono neanche pizze, toast e panini. La soluzione più salutare è il famoso “piatto unico bilanciato” o “piatto del mangiar sano” (Healthy Eating Plate), progettato dagli esperti dell’Harvard School of Public Health e rilanciato da Michelle Obama, che l’ha messo al centro della sua campagna di educazione alimentare ChooseMyPlate.

I benefici dipendono dalla composizione, che unisce le dosi ideali dei vari nutrienti: frutta e verdura per metà del piatto e cereali integrali e proteine magre per l’altra metà. In particolare:

1/2 piatto: frutta e verdure di diversi colori, patate eslcuse (negative sullo zucchero del sangue).

1/4 piatto: cereali integrali – come frumento integrale, orzo, quinoa, avena, riso integrale, pasta di frumento integrale – che devono sostituire pane e riso bianco, così come gli altri chicchi raffinati.

1/4 piatto: proteine, quindi pesce e carne (quella rossa in quantità limitate), evitando quelle trasfomate come pancetta e salsiccia, ma anche legumi e noci, ideali da combinare alle insalate.

Lo schema creato dagli esperti di nutrizione della Harvard T.H. Chan School of Public Health e dagli editori delle Pubblicazioni Harvard Health consiglia inoltre di scegliere oli vegetali sani – come olio di oliva, canola (colza), soia, mais, girasole, arachide e altri – ed evitare gli oli parzialmente idrogenati e le bevande dolci. Da limitare sono invece il latte, i latticini (massimo due porzioni al giorno) e i succhi (massimo un bicchiere al giorno).

Complicato creare tutto questo nel tempo della pausa pranzo o al mattino prima di uscire di casa? La startup Foorban è un “ristorante digitale” nato per rispondere a questo bisogno attraverso un servizio di food delivery che ha il primato italiano di controllare tutto il processo, dalla produzione alla consegna, in modo agile e integrato. Come funziona? “Serviamo la zona centrale di Milano in pausa pranzo: con i piatti unici rispondiamo all’esigenza inevasa di chi cercava una soluzione rapida ma sana”, raccontano i fondatori Stefano Cavaleri, Marco Mottolese e Riccardo Pozzoli. “I menu si ispirano ai principi di Harvard, ma senza tradire la cucina mediterranea: il risultato sono piatti completi ed equilibrati, che coniugano l’attenzione ai valori nutrizionali alla freschezza, la stagionalità e la provenienza controllata”.