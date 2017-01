Perché avere sempre una face mist nella borsa

Per le strade di Tokyo, Hong Kong e Seul vedere una donna tirare fuori dalla borsa una face mist e nebulizzarla sul viso è più comune di vedere qualcuno mettersi il burrocacao (anche perché il primo gesto rende meno necessario, se non superfluo, il secondo). Secondo l’agenzia di analisi dei trend cosmetici specializzata nei mercati asiatici Information & Inspiration, lo skincare formato aerosol è infatti una delle grandi tendenze orientali in crescita. Da copiare al più presto.

Perché? Se si vive in una città inquinata e si sta fuori casa tutto il giorno, passando dalle temperature alte di uffici e palestre a quelle gelide all’aria aperta, idratare la pelle mattino e sera non basta. Tra i cosmetici cosiddetti “mobile”, gli spray da nebulizzare sul viso si possono portare ovunque e usare all’occorrenza con molteplici benefici: fissare il trucco (infatti si può vaporizzare anche sui pennelli make-up), idratare e riequilibrare la pelle, rinfrescare il viso, lenire eventuali rossori e regolare la produzione di sebo (che di solito aumenta quando la temperatura della pelle si alza). Il tutto in circa 30 secondi.

Tra le face mist più amate anche a Tokyo c’è la Ibuki Quick Fix Mist di Shiseido in grado di cancellare istantaneamente lucidità, disidratazione, segni di stanchezza e mantenere la pelle fresca tutto il giorno. Il flacone risponde alle esigenze di skincare “on the go”, permettendo di vaporizzare la brume in ogni momento, anche sul makeup, in modo da mantenere sempre la pelle in condizioni ottimali.