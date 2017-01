Kate Middleton vs Meghan Markle

Le donne dei principi reali si sono finalmente conosciute durante il weekend. Meghan Markle l’attrice di Suit è passata per Kensington Palace di ritorno dal suo primo viaggio romantico con Prince Harry in Norvegia, dove la coppia è andata a vedere l’aurora borale, e ha incontrato Kate Middleton con la piccola Charlotte.

Sembra che le due si siano piaciute, con enorme sollievo di Harry che è molto legato alla Duchessa di Cambridge da quando è scomparsa Diana, per lui Kate è una sorta di “sorella maggiore”.

Ma non è sorprendete la somiglianza tra le brunette di casa reale?

Se la storia tra Harry e Meghan, dovesse farsi seria come sembra – andare a conoscere la “pseudo-sorellanza” non è uno scherzo- che succederà a palazzo? Complicità tra le due o competizione?

Le due donne, entrambe 35enni, infatti hanno la stessa attitudine “Bella, Brava e Buona”. Sono impegnate in cause umanitarie, Meghan è un’ambasciatrice di World Vision Canada ed è stata in Rwanda per promuovere l’organizzazione Clean Water Campaign. Kate supporta molte Charity tra cui UNICEF, Teenage Cancer Trust e Prince’s Trust.

Sono ben educate, Kate Middleton ha studiato storia dell’arte alla St. Andrews University, Meghan Markle teatro e relazioni internazionali alla Northwestern University in Illinois. Tutte e due hanno un background da party girl, per arrotondare durante l’università Kate ha lavorato con il padre per il business Party Pieces, Meghan ha usato il suo talento per la calligrafia per scrivere inviti per ricevimenti, come il matrimonio di Robin Thicke e Paula Patton.

Sono belle, dal sorriso aperto, look simile, fresco, naturale, flawless, che esaltano con un trucco mai troppo marcato, capelli ben curati e onde sempre perfette. Voi da che parte state?