Trend labbra 2017: gradient lips

In Corea ormai le ragazze applicano il rossetto solo in questo modo, anche quando vanno in gita con la scuola. Hanno labbra piene e voluminose e in più il “doll look“, con occhi grandi e bocche piccole, ha un fascino speciale nell’immaginario femminile asiatico.

Tanto che il marchio Laneige, made in Corea, per ridurre i tempi allo specchio, ha lanciato diverse versioni di lipstick bicolore che con un gesto permettono di per creare questo effetto in versione glossy, mat, stained. Quest’ultimo è la new entry e si realizza in un tocco di Two Tone Lip Tint Balm, un lipbalm smart con la punta quadrata, della quale un solo angolo è pigmentato mentre gli altri sono fatti di balsamo emolliente, in modo da idratare e sfumare le labbra in un istante.

Per chi non avesse la possibilità di accedere ai cosmetici di K beauty, con quello che avete nel beautycase si possono realizzare seducenti labbra stained e gradient di tutto rispetto. Una raccomandazione: il look si addice solo a chi ha labbra carnose, soprattutto nella parte inferiore.

1. Dopo aver passato un balsamo labbra sulla bocca si stende un velo di correttore cremoso per annullare interamente il colore.

2. Si utilizza una matita labbra o un rossetto duo per colorare solo la parte centrale della bocca, sopra e sotto.

3. Con uno sfumino si fanno movimenti orizzontali a centro labbra per stemperare il colore e ottenere l’effetto stained e gradient.

4. Per renderle opache basta ricorrere a una velina da chiudere a centro labbra, elimina il prodotto in eccesso.