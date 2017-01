Pazze di Ryan Gosling? Il suo chewing gum masticato è su eBay!

È vero. Non è una bufala di internet. È tutto documentato con tanto di foto sull’account Twitter di Matt Richardson, il dj che ha ospitato Ryan Gosling a Virgin Radio in Uk e che ha ricevuto dall’attore un regalo involontario, un chewing-gum masticato lasciato appiccicato al pacchetto che lo conteneva.

Richardson ha deciso di metterlo in vendita su eBay per raccogliere fondi per The Alzheimer’s Society.

La vendita in beneficenza di memerabilia di celebrities non è nuova. Con le stesse modalità è stato venduto in passato un toast mezzo mangiucchiato di Justin Timberlake a $1,000, un fazzoletto usato di Scarlett Johansson per $5,300 e un test usato di gravidanza di Britney Spears venduto per $5,100.

Ma per acquistare una gomma da masticare che è stata nella bocca di Ryan Gosling, impregnata della sua saliva, tra l’altro pare che fosse anche raffreddato, ce ne vuole di coraggio! Quando si parla di fetish.

Comunque sappiate che oltre ai chewing gum c’è altro che può uscire dalla bocca di Ryan,come dolci note canore. Ryan can sing. Ascoltatelo in questo video tratto da La La Land, in uscita il 26 gennaio nei cinema italiani.

