Yoshi, a 13 anni, è un talento dei selfie, più di Kim Kardashian

Riviste di moda come Vogue Usa gli hanno già dedicato diversi articoli, è un fan di Vigil Abloth, lo stilista del brand cult di street-style Off-White, che “crea abiti per la zona grigia tra bianco e nero”. Il nuovo fenomeno dei selfie, che ha tutti i numeri per far tremare social mogul come Kim Kardashian, si chiama Yoshi. Un metro è un po’ di ragazzino giapponese, dall’impossibile account Instagram @_____226_____, che vive a Tokyo e che come occupazione ama fare selfie in ascensore, la sua location preferita.

È bravissimo nel mettersi in posa, indossa con disinvoltura smalto nero sulle unghie e giubbotti di pelle iper-decorati da borchie catene & Co, nonché scarpe in vernice lucida o stivaletti a punta silver di ispirazione Space Age. Il suo look capelli è curato dall’hairstylist più cool del quartiere di Harajuku di Tokyo, Haruka Hatakeyama.

È il prodotto della nuova generazione social. Le sue icone? Fashion influencer, che condividono ogni attimo della loro vita sui Instagram. La sua ambizione lavorativa? Grazie a una buona dose di esibizionismo, guadagnare postando. Benvenuti nel Terzo Millennio.