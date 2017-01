Golden Globe 2017, i beauty look

I Golden Globe Awards, i premi dedicati al cinema e alla tv che precedono gli Oscar, hanno inaugurato la stagione dei red carpet del 2017 ieri sera a Beverly Hills.

I capelli raccolti e le labbra di colore rosa tenue sono state le due costanti beauty di questa 74esima edizione. La vincitrice per “La La Land” Emma Stone ha sfoggiato un raccolto basso che simula un falso bob, Lily Collins uno chignon alto impreziosito da una treccia, Sienna Miller ha reso elegante una semplice pony tail con un nastro nero di velluto e Sarah Jessica Parker non si è certo risparmiata, con un torchon a corona in versione extra large.

Per il make-up è stata la sfilata della sobrietà, con trucchi molto naturali all’insegna della discrezione e qualche smokey eyes dalla texture metal, come quello di Felicity Jones, ormai un suo must have da qualche anno. Nude anche le manicure, con eccezioni in black come quella di Amy adams. Tutti i beauty look nella gallery.