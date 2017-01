I benefici (anche beauty) del canto

Dopo la vittoria supefacente ai Golden Globes del film La La Land di Damien Chantelle, con Emma Stone e Ryan Gosling che mostrano le loro doti canore, viene da chiedersi perché un musical, dove si canta e si balla, abbia vinto così tanti premi, sette su sette nominations. Ha battuto tutti i record nella storia dei Golden Globes.

Perché i musical fanno bene all’anima. Non a caso quest’anno c’era anche un altro candidato nella categoria Florence, con la bravissima Meryl Streep che intepreta la cantante d’opera Florence Foster Jenkins, diventata nota per le sue ‘scarse’ abilità canore.

Ma chi se ne importa dell’intonazione, se cantare ha tanti benefici, anche inaspettati? Fate “La La” ovunque e non solo nella doccia perché:

1. Rinforza il sistema immunitario secondo studi condotti dall’Università di Francoforte.

2. È un workout per i polmoni e la respirazione diaframmatica stimola la circolazione. Inoltre, richiedendo una maggiore assunzione di ossigeno migliora la capacità aerobica e la forza.

3. Corregge la postura, perché insegna a stare dritti con la schiena per raccogliere più ossigeno, una posizione che a lungo a andare può diventare un’abitudine. Un po’ come accade per le ballerine, riconoscibili dal modo in cui camminano.

4. Migliora il sonno, soprattutto di chi russa. Alcuni esercizi specifici per il canto, infatti, rinforzano i muscoli del palato il cui lassismo è causa del problema. Il test è stato pubblicato nell’International Journal of Otolaryngology and Head & Neck Surgery.

5. È un anti-depressivo perché aiuta a rilasciare endorfine.

6. È un anti-stress perché riduce i livelli di cortisolo, l’ormone dello stress appunto, e scioglie le tensioni nei muscoli.

7. Aiuta a mantenere la mente all’erta, è utilizzato come terapia per chi ha problemi di Alzheimer.

8. Influisce positivamente sul linguaggio, sulla comunicazione con gli altri e sulla sicurezza in sé.