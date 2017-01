Psicologia del make-up

L’effetto del make-up dipende da chi lo guarda. Vi sarà sicuramente capitato di piacervi con un bel rossetto acceso o uno smokey eye intenso (che vi è costato parecchio tempo davanti allo specchio) ma che ha suscitato la reazione opposta al vostro lui. («Amore, sembri una maschera con tutta quella roba che ti sei messa in faccia»). Del resto, nella beauty come nella moda, ci sono dei tool o degli outfit amati dalle donne (e con cui ci sentiamo particolarmente fighe), ma che hanno un appeal dello 0% sul popolo maschile. Dai raccolti elaborati che, con molta probabilità lui definirà “funghi”, alle comode e passepartout ballerine, agli accessori pelosi, vista la stagione.

A confermare la tesi secondo cui non tutti interpretiamo il trucco allo stesso modo è uno studio dell’Università di Sterling in Scozia, da cui è emerso che uomini e donne percepiscono un viso truccato come più attraente, ma non hanno la stessa opinione sul prestigio o il ruolo che suggerisce.

Oltre a suscitare una reazione diversa in chi ci guarda, il make-up dice qualcosa anche della nostra personalità. Ecco, secondo alcuni studi, cosa comunichiamo se ci mettiamo fard, eyeliner o rossetto rosso. Del resto, rispecchiano l’umore della giornata e Coco Chanel non aveva torto a dire: “Se siete tristi, se avete un problema d’amore, truccatevi, mettete il rossetto rosso e attaccate”.

MAKE-UP NATURALE: ovvero effetto nude look curato ma non trasandato, trasmette competenza.

IL BLUSH: fa sembrare più giovani e più solari. Ma, soprattutto, che di voi ci si può fidare.

LO SMOKEY EYES: gli occhi truccati vi rendono più interessanti e attraenti.

IL ROSSETTO ROSSO: aumenta il vostro fattore sexy, decisamente più alto rispetto ad altri colori come il marrone o il rosa.

MAKE-UP NO MAKE-UP: ovvero il trucco c’è ma non si vede. È il look preferito dagli uomini. Quindi, sapete come dovete truccarvi o meglio non truccarvi, per piacere di più. (Anche se voi vi preferite con tre chili di fondotinta).