Amal incinta di due gemelli, George Clooney presto papà

Ebbene sì: quel super sex symbol nonché “scapolone” fra i più iconici degli anni 2000 di George Clooney si affaccia al 2017 con una prospettiva inedita e decisamente entusiasmante: diventare papà! Stando a quanto riportato in queste ore dal quotidiano libanese The Daily Star, l’ultima, ammirata e fortunata signora Clooney sarebbe infatti in attesa di una coppia di gemelli, la cui nascita è prevista per il prossimo mese di marzo.

Amal Alamuddin, 38 anni, avvocatessa libanese-britannica specializzata in Diritto Internazionale e Diritti Umani, oltre a essere una delle donne arabe più influenti al mondo, è celebre anche per il suo fascino, il suo impegno, la sua spiccata personalità e le raffinate scelte di stile che ne hanno fatto una interessante icona del glamour contemporaneo, pur essendo sempre stata estranea al mondo hollywoodiano.

Prima che George la incontrasse e successivamente la sposasse a Venezia, il 27 settembre del 2014, l’attore era stato già legato ad altre donne, da Kelly Preston a Talia Balsam (sua prima moglie, da cui divorziò dopo 4 anni di matrimonio), da Lisa Snowdon a Sarah Larson, dalla “nostra” Elisabetta Canalis a Stacy Keibler. Tutte bellissime e super invidiate, ma con le quali il rapporto, più o meno impegnato, è sempre giunto a un inesorabile capolinea.

Quale sarà allora il segreto di Amal? Una femminilità chic e sensuale come solo certe donne arabe sanno mostrare? Un carattere determinato e al tempo stesso sapientemente amorevole? O forse proprio quel desiderio – evidentemente condiviso – di “mettere su famiglia” concretamente, dando all’attore – per ben due volte eletto più sexy del pianeta – un erede, anzi due?

Dettagli di coppia che non necessariamente ci verranno svelati, certo. Ma che alla luce delle ultime novità inducono a immaginare, per il 55enne papà George, un futuro un po’ meno da sex symbol e molto più da (intramontabile) DILF!