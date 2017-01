Kate Bosworth, così bella da non sembrare vera

Biondissima, guance pronunciate alla Kim Basinger, pelle di porcellana come una bambola, corpo atletico- fa cardio, corsa e pesi leggeri- e ha due occhi incredibili, ognuno di un diverso colore, tra i più belli che si possano desiderare: uno azzurro e uno azzurro e nocciola. Questa eterocromia non intacca la sua bellezza angelica, anzi è un dettaglio che la fa sembrare quasi soprannaturale.

Kate Bosworth, al trentaquattresimo compleanno è più affascinante che mai. Che cosa le invidiamo? Pressoché tutto.

Oltre a pelle, sguardo, capelli d’angelo, silhouette, anche un uomo del suo passato.

È stata quattro anni con Orlando Bloom, a chi non farebbe piacere avere in attivo una relazione con l’attore in questione?

Il suo debutto a Hollywood: a 15 anni ha recitato nel film L’Uomo che sussurrava ai cavalli di Robert Redford, una parte che si è aggiudicata perché era bravissima a cavalcare. Un inizio da regina.

Il suo guardaroba dei sogni: è raro che ne sbagli una sul red carpet, i suoi abiti sono sempre speciali, cutting edge e mai scontati.

La sua agenda: è la socialite perfetta, stra-invitata e stra-fotografata.

Per finire, la costanza che dice di avere nel mantenere un regime beauty conservativo della sua bellezza. Perché il suo aspetto non è solo questione di geni ma anche di tanto duro lavoro, dice. Kate non ci crediamo. Tanti auguri bellezza.