Happy glitter to you!

Da un po’ di tempo sembra che detestare le feste comandate sia diventata una moda. Fa decisamente più chic non uniformarsi e snobbare le cose che piacciono tutti. Molti vi diranno che odiano il Capodanno e che è la classica serata in cui bisogna divertirsi per forza. Del resto dà una allure molto più sofisticata andare controccorente, differenziarsi dalla massa, fare i difficili, i radical. Ma secondo voi, quelli che detestano il Capodanno, non lo sopportano davvero oppure recitano una parte? Quando vi dicono che festeggiare il 31 dicembre a loro non interessa, non è che per caso non hanno organizzato nulla? Oppure il loro programma non è abbastanza cool e per non sfigurare fanno i superiori?

Per me il Capodanno è come il Natale, il compleanno, la festa della mamma… l’ho sempre festeggiato e continuerò a farlo. È vero che non bisogna uscire per forza solo perché è il 31, ma è una tradizione e a me le tradizioni piacciono.

A Capodanno “bisogna” indossare qualcosa di rosso perché qualcuno ha stabilito che porta fortuna farlo, sfoggiare un abito glitterato, la manicure fresca di estetista e avere la piega fatta? Sì. E perché mai non dovremmo farlo?

Le feste sono un rito e costituiscono il nostro background culturale. Quindi, a chi sostiene che non bisogna aspettare il Capodanno per farsi belle e che non è obbligatorio organizzare a tutti i costi la cena del secolo, noi rispondiamo: fatelo per il puro piacere di festeggiare. Perché in fondo tutte ci sentiamo più sensuali con un intimo nuovo rosso addosso, più femminili con un mini dress scintillante e un trucco d’impatto che non ci oseremmo fare in altre occasioni.

Inaugurate il 2017 come non fareste se fosse una serata qualunque. Vestitevi bene, concedetevi un po’ di glitter, ma soprattutto un po’ di spensieratezza. Il 31 dovete lasciarvi avvolgere dallo scintillio, ovvero sentirvi belle, leggere, femminili, allegre.

E se al 31 dicembre proprio non riuscite a crederci, e detestare le convenzioni è un istinto naturale, qui il nostro Non-Capodanno. Ad ogni modo, Happy glitter to you!