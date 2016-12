Il Natale in casa Ferragni-Fedez

Da fiction social a reality social. La coppia R&B (Rapper & Bocconiana), Fedez e Chiara Ferragni, non risparmia un dettaglio della vacanza natalizia in California. Fedez, finalmente libero da X-Factor, è partito per Beverly Hills per vivere il fidanzamento ufficiale, per giunta a Natale, con la famiglia Ferragni.

E subito, le foto di tutte le pose romantiche della coppia hanno inondato i loro profili Instagram, quasi a voler dimostrare al mondo che la loro relazione è vera. Ok, ci crediamo, you are a couple, come ha detto Chiara Ferragni in un’intervista: «So che qualcuno pensa che stiamo insieme per le copertine, invece siamo due ragazzi, siamo molto più simili di quanto si pensi. È stato bellissimo averlo qui, senza i paparazzi… Stiamo vivendo momenti dolci». E chi ha bisogno dei paparazzi se a pubblicare la “love-cronaca” minuto per minuto su Instagram sono proprio loro, F+F? Della serie “Amore ai tempi dei social” quando anche il French Kiss deve essere documentato, per zittire le male lingue che sostengono che la loro è tutta una montatura.

E allora per chi ha perso qualche pezzo del “Natale in casa Ferragni-Fedez”, quest’anno più popolare del classico “Natale in casa Cupiello”, e vuole seguire le loro gesta fino a Capodanno, consultate la nostra gallery, dove abbiamo raccolto i momenti più hot del reality, inclusi i ritratti delle sorelle. Chiara, non hai per caso in mente un “Al passo con i Ferragni”?

