Chignon in 5 minuti: ecco 3 idee per essere sempre perfetta

Chignon in 5 minuti? Ecco come aggiustare il look quando non si ha tempo e i capelli fanno i “capricci”.

Joan Crawford affermava che la cosa più importante che una donna potesse avere, oltre al talento, fosse il proprio parrucchiere e, in effetti, non le si può dare torto. Una chioma in ordine, infatti, è un biglietto da visita fondamentale della persona. Un capello sano è un capello disciplinato, per questo l’utilizzo quotidiano dei prodotti giusti può davvero fare la differenza. Per facilitare qualsiasi tipo di hair styling, per esempio, sarebbe ottimale usare prodotti naturali cult come una crema idratante alle 7 piante e la lacca vegetale di Phyto.

Ma non è sempre necessario avere un buon parrucchiere a disposizione! Lo chignon, infatti, è la soluzione più adatta per gestire rapidamente la questione “bad hair“. Una pettinatura che esce dalle sale da ballo per entrare in scena durante gli eventi più patinati, ma anche nel quotidiano, in versione morbida o spettinata.

Perché piace così tanto lo chignon? Perché infonde eleganza e femminilità ai lineamenti del volto ed enfatizza la sensualità di collo, spalle, petto e schiena (qualora si indossi una scollatura).

Ecco tre idee semplici:

Lo chignon spettinato deve dare l’idea di essere stato fatto “casualmente”. Come si realizza?

- se si hanno i capelli molto lisci occorre cotonarli leggermente alle radici per dare un po’ di volume in più;

- si fa una coda di cavallo “media altezza”;

- si arrotolano i capelli legati in una sorta di spirale;

- si fermano le punte con le forcine senza essere troppo precise, ovvero, lasciando lo chignon morbido;

- infine, con le dita si liberano delle ciocche dall’acconciatura e ai lati del volto

Chignon “da balletto”. E’ cominciato tutto con la sfilata autunno inverno 2016 di Valentino, dichiaratamente ispirata alla danza classica. Il balletto, infatti, è stato il vero leitmotiv di questa stagione. Per realizzare rapidamente uno chignon classico e impeccabile come quelli delle esili ballerine, sarebbe meglio aiutarsi con la ciambella. Ecco come si fa:

- si fa una coda alta avendo cura di tirare indietro tutti i capelli con un pettine a denti fini;

-si inserisce la coda nel buco della ciambella;

-si sistemano i capelli facendoli aderire intorno alla ciambella;

- si fermano le punte intorno allo chignon con le forcine;

-si procede, infine, al fissaggio con la lacca (meglio abbondare)

Chignon basso, perfetto anche per la sera. Molto più sobrio rispetto ai precedenti stili, si può realizzare sia centrale, che laterale. Ecco cosa fare:

- dopo aver pettinato i capelli, si inizia facendo una riga da una parte (ricordando di lasciare un ciuffo o una ciocca libera);

- si esegue una coda bassa;

-si raccolgono i capelli in una spirale morbida;

-si fermano le punte con le forcine;

- si fissa con la lacca e si procede con lo styling del ciuffo (liscio o mosso).