Jane Fonda, la sensualità non ha età

Anche a 79 anni, la golden girl del cinema è sexy come non mai. A tutti gli effetti un esemplare della categoria delle gilf, l’acronimo sta per “granny I’d like to f*** , è un animale da red carpet. Lungi da lei l’uniformarsi ai compagni della terza età, eppure anagraficamente potrebbe, è troppo sensuale e prorompente per passare inosservata. Jane Fonda ha ancora l’anima da Barbarella che le brucia dentro.

Sempre in abiti dorati o glitterati, dal look impeccabile, il make-up nei toni nude senza mai strafare e l’hairstyle inossidabile, il taglio scalato che mette in risalto la sua chioma bionda. I suo sguardo dagli occhi azzuri sembra quello di una ventenne con qualche rughe in più. Solo queste tradiscono la sua età, di certo non la silhouette che ha modellatto con anni di aerobica e che ancora oggi “spacca” in abiti aderenti e rivelatori.

Jane però non è solo bella, ha anche talento. Un pedigree impeccabile da attrice: è la figlia di Henry Fonda, ha studiato all’Actors Studio e debuttato nel 1960 accanto a Anthony Perkins nel film In punta di piedi. Da quel momento la sua carriera è stata una scalata e ha affiancato grandi attori come Marlon Brando in La caccia (1966), Robert Redford nell’indimenticabile A Piedi Nudi nel Parco. Poi è arrivato Barbarella di Roger Vadim nel 1968 che l’ha consacrata a sex symbol. E del suo ruolo, a quel tempo controverso, la star ha detto: “Mi piace essere la donna responsabile della prima erezione di un’intera generazione di uomini”. La stessa che ha anche ispirato generazioni di donne che hanno imparato a usare la seduzione a loro vantaggio. Sposata e divorziata tre volte, con il regista Roger Vadim, con l’attivista Tom Hayden e con il media mogul Ted Turner, adesso ha ricominciato con una relazione con il produttore musicale Richard Perry.

Attrice drammatica d’eccezione ma con un forte senso dell’umorismo ha ricevuto negli anni ’70 due Oscar per Una squillo per l’ispettore Klute e per Tornando a casa, in quegli stessi anni rivela la sua anima combattiva, perché conduce la protesta contro la guerra del Vietnam. Il suo impegno sociale continua oggi con molti progetti di beneficenza – sostiene Alzheimer’s Association, Barbara Davis Center for Childhood Diabetes, Elton John AIDS Foundation, Heifer International, Oceana, Peace Over Violence, V-Day.

Insomma Jane è il perfetto esempio dell’attrice dalle tre B ma maiuscole, Bella, Brava e Buona. Buon compleanno e continua a darci ispirazioni.