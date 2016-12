I miracoli di The Young Pope

1. Prima di tutto The Young Pope ha riportato ai vertici delle classifiche Nada, la sua rimonta è merito del ministro della Groenlandia che nella serie ha regalato a Pio XIII un vinile della canzone “Senza un perché”. Il brano del 2004 dal quel momento è arrivato al secondo posto nei download di iTunes, posizionandosi dopo Vasco Rossi, grazie al ripescaggio di Paolo Sorrentino. Per chi volesse sentirla dal vivo la cantante pop italiana è in concerto a Roma, il 17 dicembre, al Quirinetta Caffè Concerto accompagnata da A Toys Orchestra.

2. Jude Law è così hot nel telefilm ormai finito, ma di cui si continua a parlare, che sembra quasi che gli siano ricresciuti i capelli! The Young Pope ha amplificato all’ennesima potenza il suo sex-appeal tanto che nessuno nota più lo sfoltimento della chioma. Il miracolo della “papalina”. Potranno gli uomini finalmente rilassarsi di fronte alla caduta dei capelli, il peggiore tallone d’Achille della categoria?



3. E infine, non bisogna dimenticare che nella nona puntata di The Young Pope c’è stato un dialogo tra il Cardinale Michael Spencer e papa Pio XIII sull’aborto, che è sembrato quasi una profezia dell’apertura della chiesa di Papa Francesco sulla questione. Dalla fiction alla realtà -Paolo Sorrentino che visione lunga hai! Perché negli stessi giorni il nostro attuale pontefice ha decretato in chiusura del Giubileo della Misericordia “l’assoluzione di medici e donne che abortiscono“.

Sei il nostro idolo Papa Francesco, e il 17 dicembre per i tuoi ottant’anni vogliamo farti gli auguri, sapendo bene che non ami “riceverli in anticipo perché portano iella”, hai detto. Chiunque volesse seguire il nostro esempio sappia che è stato creato un hashtag ufficiale, #Pontifex80 dalla Segreteria per la comunicazione del Vaticano. Oppure si può andare sui suoi account social: per Twitter è @pontifex e su Instagram è franciscus.

Ah, a proposito, caro Papa Francesco ti chiediamo noi un miracolo, potresti cancellare dal calendario il 2017, perché il sequel di The Young Pope dovrebbe iniziare il 2018 e non resistiamo tanto per rivedere Jude Law ogni venerdì in tv!! Anche se una speranza si è riaccesa. Sembra che Paolo Sorrentino abbia riuncianto a lavorare sul film “Loro” dedicato a Silvio Berlusconi, le cui riprese erano fissate per l’estate 2017, e questo potrebbe accelerare i tempi di scrittura della sceneggiatura di The Young Pope 2. Che ne dite, i miracoli esistono o no? BUON COMPLENNO PAPA FRANCESCO.