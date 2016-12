Le coppie più belle del 2016

Sfoglia gallery{{imageCount}} immagini / -



















Chiara Ferragni e Fedez

La coppia più instagrammata e fotografata e ripostata sui social: italiani e internazionali. La fashion blogger e il rapper: giovani, ricchi molto amati/odiati. Mangeranno il panettone insieme? Resisteranno alle feste? Se sono rose…

Kendall Jenner e A$AP Rocky

Pare che i due si facciano vedere spesso in giro per ristoranti americani a mangiare, sorridere, flirtare. Ma sul profilo di Kendall non c’è traccia di lui, uno dei più sexy hip hopper in circolazione. I tabloid a stelle & strisce sostengono che lei non veda “esclusivamente” lui, ma faccia on/off con un paio di pretendenti. Mah.

Il principe Harry e Meghan Markle

Dopo averne combinate di tutti i colori e aver scontato la pena come ufficiale nell’esercito di Sua Maestà (dall’Iraq in giù), questa volta sembrerebbe che il principe Harry si sia davvero innamorato: infatti Kensington Palace ha diramato un comunicato in cui si confermava la sua relazione con Meghan Markle, attrice canadese. Solo che assomiglia fin troppo a Pippa Middleton, la sorella di Kate. Però recita il ruolo di Rachel Zane nella sitcom americana Suits.

Kristen Stewart e St. Vincent

Sì, Kristen si vede con la ex fidanzata di Cara Delevingne. La coppia si è fatta fotografare alla première di Certain Women, l’ultimo film dell’attrice-vampira ex di Robert Pattinson. Ma si può?

Gigi Hadid e Zayn Malik

Solo 21 anni lei, 23 lui: li vedi insieme e capisci che sono innamorati. Si sono conosciuti alla festa di Victoria’s Secret e quando l’ex One Direction le ha chiesto di uscire lei non ha avuto un attimo di esitazione. Festeggiano quasi un anno insieme e ora che il duetto di Zayn e Taylor Swift, I don’t Wanna live forever, è nella colonna sonora di Cinquanta Sfumature di Nero lui dichiara ai giornali di tutto il mondo che hanno una vita sessuale assai attiva. Madddai!

Vanessa Hudgens e Austin Butler

Ex starlette di Disney Channel trasformata in star e bellone di Carrie Diaries: sono deliziosi. Punto.

Blake Lively e Ryan Reynolds

Ieri a Hollywood hanno dedicato una stella a Ryan: e lui si è presentato con la famiglia al completo, comprese James di 2 anni e la nuova arrivata di cui nessuno conosce ancora il nome. Adorabili. Un quadretto super patinato e anche un po’ misterioso. Belli.

FKA Twigs e Robert Pattinson

Ok, Robert Pattinson resta il vampiro più sexy della storia grazie a Twilight. Ma che ci azzecca con FKA Twigs? Lei è coreografa, musicista e scrive canzoni elettrochic. Molti sono gelosi della nuova coppia. Che ne sarà di loro?

Mila Kunis e Ashton Kutcher

Si sa che i due hanno un passato amoroso tormentato e fin troppo celebre. Ashton è stato a lungo con Demi Moore, Mila con Macaulay Culkin (sì, quello di Mamma, ho perso l’aereo). E poi, a un certo punto, si sono ritrovati, sposati e hanno fatto due figli: Dimitri, il secondo, è nato il 13 dicembre mentre Wyatt Isabelle ha quasi 2 anni. Auguri.

Bradley Cooper e Irina Shayk

È il primo angelo in attesa a sfilare: e sta con Bradley Cooper. La Shayk ha dichiarato di essere incinta al recente show di Victoria’s Secret dove si è presentata più coperta delle altre e con un accenno di pancino. Ma bella, bellissima, che invidia. Speriamo sia femmina.