Blake Lively e Ryan Reynolds, ecco le loro bambine

L’attore Ryan Reynolds ha ricevuto la sua prima stella sulla Walk of Fame di Hollywood e l’evento è stato il momento giusto per il debutto delle sue figlie. Lui e Blake Lively hanno presentato per la prima volta al mondo la piccola e biondissima James, 2 anni, e l’ultima arrivata di 3 mesi, di cui non si sa ancora il nome.

La consegna del premio si è trasformata in un ritratto di famiglia meraviglioso. Del resto Blake e Ryan fanno tutto “mediaticamente” perfetto. Pianificano con successo cosa lasciar trapelare ai media e cosa no della loro vita privata. Dall’annuncio della prima gravidanza su Preserve, il sito di lifestyle fondato da Blake e poi chiuso solo un anno dopo, alla segretezza dei nomi delle bambine.

Insomma, abbiamo dovuto aspettare due anni per vedere i riccioli dorati della dolce James in braccio a mamma e papà ma ne è valsa la pena. Sembravano la famiglia del Mulino Bianco: belli, ricchi, famosi e pieni d’amore: «Sei il mio tutto – ha detto Ryan a Blake Lively – sei la cosa migliore che mi sia mai capitata, hai fatto di me il papà dei miei sogni quando pensavo di poter essere solo un potenziale zio».

«Questa è Hollywood, la terra dei sogni», verrebbe da dire, citando Pretty Woman. E con gli occhi a cuore, godiamoci le foto nella gallery di Ryan Reynolds e il suo clan di bionde.