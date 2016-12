Quelle che si svegliano alle 5.30 del mattino

Sappiatelo: se gli italiani si svegliano, mediamente, intorno alle 7, ora la nuova tendenza è mandare indietro le lancette di mezzora e far suonare l’iPhone alle 6 in punto. Quelle che hanno figli, invece, anticipano perfino alle 5.30.

Benvenute nell’era delle “early risers”, le donne-allodole che si sono imposte di buttarsi giù dal letto presto, prestissimo per… sentirsi meglio. Sembra assurdo, eppure. Eppure è da qualche tempo che le palestre e i centri yoga aprono alle 6 del mattino e i parchi metropolitani alle prime luci dell’alba sono affollati di runner convinte. Per dire. A Milano esiste da 6 anni il progetto 5.30, corsa di 5 chilometri per principianti mattutini: e ha avuto un successo strepitoso.

Ora. Non sarà un caso se gente come Tim Cook, AD di Apple o Richard Branson alias Mister Virgin sono diventati quelli che sono: si svegliano ancor prima, tra le 4.30 e le 5 e cominciano a pedalare. Cioè: bevono un caffè, scrivono mail, portano fuori i cani, si allenano.

Eh, il mattino ha l’oro in bocca. Per questo si abbandona il piumino senza alcun rimorso. Perché, mentre i bambini sono a letto, nel silenzio più totale, pare di stare altrove. E si ritrova il tempo perduto (sì ma quando? dove?), la concentrazione, la forza di rimettere in fila tutti i pensieri.

Hal Elrod, 37 anni, californiano, ha scritto The miracle morning e sui benefici miracolosi della mattina ci ha costruito un impero. La teoria è la seguente. Ti svegli prima che sorga il sole per dedicarti ad attività che ami e che, alla fine, ti rendono felice. Funziona. Basta vedere l’effetto che fa a Gisele Bunduchen o a una qualunque madre che si alza prima dei suoi piccoli mostri (confronta foto di Bianca Balti e inizia a porti qualche domanda).

Ok, puoi farcela. In cinque piccoli passi.

1 ricorda 3 cose che ti rendono grata alla vita: i capelli a onde e/o gli occhi azzurri, le gambe lunghe (ma non troppo lunghe), un obiettivo raggiunto, un sogno realizzato, il sorriso senza un dentino di tua nipote, quella notte con Jude Law. O era Ryan Gosling?

2 ricorda il potere senza pari delle liste e scrivine una elencando tutte le cose che devi fare ogni giorno: ti sentirai più serena e concentrata.

3 pensa alla persona che vorresti diventare. Intensamente.

4 entra dentro una tutina aderente, indossa un paio di sneakers e… cooorri. Anche solo per 10 minuti, ma mezzora sarebbe meglio.

5 leggi, per 20 minuti: si diceva anche a scuola, le nozioni che impari all’alba restano per sempre. Scegli bene i libri della tua nuova vita da “early bird” e ti renderai conto che dopo 21 giorni sarai anche più colta oltre che in grandiosa forma. Ci vogliono infatti 21 giorni per trasformare una nuova abitudine in una futura consuetudine. Gloriosi auguri.