Gigi Hadid ha spiegato perché è dimagrita così tanto

Quando l’avevamo incontrata a settembre 2015, Gigi Hadid aveva da poco sfilato sulle passerelle di New York ed era stata criticata dalla rete per le sue curve un po’ troppo “formose” rispetto a quelle delle colleghe. Lei aveva difeso il suo corpo con orgoglio su Instagram, dichiarando di piacersi e di non volersi vedere diversa.

Durante l’ultima sfilata di Victoria’s Secret, Gigi è apparsa visibilmente dimagrita. Viso scavato, clavicole in rilievo e gambe piuttosto sottili. Sarà dimagrita per lo show avevamo pensato. E, invece, a spiegare la causa della sua graduale perdita di peso è stata proprio lei durante una intervista per l’edizione americana di Elle.

Da circa due anni soffrirebbe di un disturbo alla tiroide, la malattia di Hashimoto, un’infiammazione cronica delle ghiandole tiroidee che tra le conseguenze manda anche in tilt il metabolismo: «Ormai sono due anni che devo fare i conti con questa malattia e per questo cerco di allenarmi in maniera giusta in modo da non perdere troppo peso», ha detto Gigi.

Perdere altri chili per Victoria’s Secret non era sua intenzione ha aggiunto la neoeletta modella dell’anno, e noi speriamo di rivedere presto Gigi con le forme sane con cui ci ha conquistato.