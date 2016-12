Unghie natalizie 2016: tutti i trend per le feste

Sei alla ricerca delle unghie natalizie 2016 perfette per te? Durante le feste vuoi avere delle mani super curate e stupire amici e parenti? Allo stesso tempo vorresti concederti qualcosa di unico e divertente, per essere alla moda e sorridere in questo periodo di festa, vero?

Ho la soluzione perfetta per te, oggi ti mostrerò le migliori unghie natalizie del momento, ti darò tantissime idee e ti consiglierò i prodotti migliori per realizzarle a casa.

Iniziamo dal trend dell’inverno 2016/2017: le sweater nails. Si tratta di una nail art ispirata ai caldi maglioni tricot da realizzare in due step. Assicurati di avere una base bianca resistente, io utilizzo Persistance di Estrosa. Armati poi di un micro-pennello e di uno smalto bianco (il più coprente lo trovi a Kiko, quello per la french manicure è perfetto) mixato ad una piccola quantità di Borotalco. Ora realizza delle piccole trecce sulle tue unghie, non importa la precisione, il risultato sarà grandioso! Qui trovi una gallery di sweater nails.

Veniamo ora alle classiche unghie di Natale. Per le unghie natalizie 2016 i trend sono l’effetto specchio, il glitter e le unghie con fiocco di neve.

Le unghie a specchio, che ci hanno conquistato nel 2016, ritornano in una versione rivisitata. Non si parla più di un “total mirror” ma entrano in gioco i piccoli dettagli. Per realizzarle hai bisogno di una base nera e di una polvere specchiante. I migliori in commercio per qualità-prezzo sono firmati Estrosa (Estremo + polvere specchiante) mentre per realizzare i piccoli dettagli glitter e le micro decorazioni trovi tutto l’occorrente da OVS, nel corner Essence. Qui ti spiego come realizzare le unghie a specchio e ti do tantissime idee.

Dopo le unghie a specchio e i dettagli glitter vengono loro, le classiche unghie rosse di natale con un aggiunta in più: i fiocchi di neve. Sta a te scegliere come realizzarli: adesivi o micro-pittura?

Beh che ne dici? Hai scelto le unghie perfette per te? Se la risposta è no qui trovi una gallery di unghie natalizie mentre qui ti do tantissimi consigli su come vestirti e truccarti a natale.

Ci vediamo sul mio profilo Instagram @alicecerea con tantissimi consigli per le feste.

Alla prossima!