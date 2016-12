Half Caviar Manicure: come realizzarla in 5 minuti

Questo inverno una regola di stile vale più delle altre: scegliere l’azzurro in tutto e per tutto. Dagli abiti al make up, dagli accessori alla nail art, questo amatissimo colore conquisterà il nostro guardaroba e non solo! Ecco un tutorial ispirato al colore più hot dell’autunno e ad una tecnica che non smette mai di stupire: la Caviar Manicure, rivisitata per l’occassione in una Half Caviar, più leggera ma ugualmente glamour. Curiose di scoprire tutti i passaggi? Vedrete, è semplicissimo!

Occorrente: Base trasparente, Smalto Azzurro Catrice, Perline blu per Nail Art, Top Coat Matte & More.

Procedimento: Iniziate stendendo la base trasparente su tutte le unghie. Una volta asciutta date colore alle unghie con lo smalto azzurro Catrice. Lasciate passare qualche minuto per l’asciugatura dopodiché procedete stendendo una striscia lineare di colla per unghie solo sulla metà superiore facendo colare qualche goccia verso quella inferiore in modo da preparare la base per le nostre perline in modo che non risultino eccessivamente uniformi.

A questo punto fate cadere una manciata di perline nel tappo del loro stesso contenitore e fatele cadere a pioggia sulle unghie nei punti in cui avete steso la colla. Ripetete l’operazione finché il risultato non sarà soddisfacente e il margine superiore non sarà interamente ricoperto. Lasciate asciugare per qualche minuto dopodiché passate il top coat Matte & More Catrice per dare un effetto perlato e leggermente matte alla nail art.

In 5 minuti avrete realizzato una facilissima Half Caviar Manicure da sfoggiare in ogni occasione!