10 cose che fanno Natale

Quando pensiamo al Natale ci immaginiamo la neve, un paesaggio nordico invernale, abeti, pacchi, dolci… simboli che incarnano le feste e che ci trasmettono tutta la magia di questo periodo dell’anno. Siamo stati al Christmas Cocktail di QC Terme a Milano e abbiamo preso ispirazione dal meraviglioso allestimento realizzato per la serata da Enzo Miccio. Ecco 10 dettagli che fanno subito Natale, da copiare per le vostre decorazioni e inviti a tema.

IL BOSCO DELLE FIABE

Con abeti, luci calde e un po’ di neve finta alla base.

LE CANDELE

Danno un tocco di magia e scaldano l’ambiente. Mettetele in delle lanterne o in dei barattoli per creare un’atsmofera fiabesca.

L’ORCHESTRA

Questa, ovviamente, era una situazione speciale. Voi potete tramutare l’idea con una playlist natalizia da mettere in sottofondo durante la vostra cena natalizia.

IL PROFUMO PER L’AMBIENTE

Note speziate di arancia e cannella, che inebriano i sensi e creano memoria olfattiva. Il binomio più classico, che si trova nel cuore della fragranza Lana dell’Olfattorio di QC Terme Fragrances.

IL COCKTAIL

A base di Veuve Clicquot of course, e con aggiunta di arancia e cannella, per un percorso sensoriale che dal naso passa al palato. Gli ospiti apprezzeranno questo rimando raffinato.

IL CIBO

Risotto, cioccolata e vin brulè sono i tre must per un aperitivo-cena a buffet natalizio.

I DOLCI

Disponeteli come fossero delle decorazioni di Natale. Scegliete panettoncini con casette di marzapane, biscotti da appendere all’albero, praline di cioccolato e macarons. Allestite un vero e proprio angolo dei dessert.

L’OUTFIT

Un abito in velluto nero, tessuto star di questa stagionale invernale, con maniche corte lavorate. Lo trovate da Pinko.

L’ALLEATO BEAUTY

La maschera viso rigenerante a base di acqua termale della linea QC TermeCosmetics che vi rimette a nuovo la faccia prima dell’evento. Distende i lineamenti e dona luminosità con effetto immediato.

IL REGALO

Niente cose materiali, scontate e di cui siamo pieni. Regalate un momento da vivere insieme e da ricordare.