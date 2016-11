Victoria’s Secret Fashion Show 2016: il backstage beauty

Dopo aver sudato e faticato a suon di squat e boxe per prepararsi al Victoria’s Secret Fashion Show 2016, gli angeli sono passati alla fase trucco e parrucco. Proprio in queste ore sono nel backstage della sfilata più attesa dell’anno che si tiene a Parigi, al Grand Palais. L’accesso è iper esclusivo, noi la potremo vedere in televisione il 5 dicembre, quando verrà trasmessa da CBS.

Artefici delle iconiche onde sono l’hair stylist Sarah Potempa e il ferro The Beach Waver, che potete trovare in vendita su Nordstrom.com e dotato anche di profilo Instagram ufficiale.

Al make-up c’è Tom Pecheaux, che ha truccato gli occhi delle top con una linea di eyeliner leggermente allungata verso l’esterno sulla rima ciliare superiore, e ha sfumato la matita nera su quella inferiore. Le labbra sono nude ma glossy e plump, e l’incarnato è particolarmente luminoso e scolpito con un effetto bronze sugli zigomi.

Le ragazze sono allegre ed emozionate, perché come ha detto la veterana del gruppo Adriana Lima, che quest’anno è alla sua sedicesima sfilata in lingerie, salire sulla passerella di Victoria’s Secret è sempre come se fosse la prima volta.