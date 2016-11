Calendario Pirelli 2017: le star al naturale secondo Peter Lindbergh

«Come artista sento la responsabilità di liberare le donne dall’idea di eterna giovinezza e perfezione. L’ideale della bellezza perfetta promossa dalla società è un obiettivo irraggiungibile», ha dichiarato Peter Lindbergh presentando il calendario Pirelli 2017: grazie. Detto da lui, il maestro tedesco della fotografia che per tre volte di fila ha firmato The Cal (nel 1996 nel deserto di El Mirage, California, nel 2002 a Los Angeles, negli studi Paramount Pictures e questa volta a Berlino, Los Angeles, New York, Londra e Le Touquet), assume tutto un altro significato.









Non a caso ha intitolato la sua opera Emotional proprio perché le 14 grandi attrici che ha fotografato sono più o meno tutte al naturale e suscitano più di una emozione: «Ho voluto realizzare un Calendario non sui corpi perfetti, ma sulla sensibilità e sull’emozione, spogliando l’anima dei soggetti, che diventano quindi più nudi del nudo».

Davanti al suo obiettivo c’erano Jessica Chastain, Penelope Cruz, Nicole Kidman, Rooney Mara, Helen Mirren, Julianne Moore, Lupita Nyong’o, Charlotte Rampling, Lea Seydoux, Uma Thurman, Alicia Vikander, Kate Winslet, Robin Wright, Zhang Ziyi. E anche Anastasia Ignatova, docente di Teoria Politica presso la MGIMO, l’Università Statale di Mosca per le Relazioni Internazionali.

«Il female power è l’orgoglio di essere se stesse per come si è» ha proclamato Nicole Kidman. E Peter ha aggiunto: «L’essere se stessi ti rende automaticamente più bello». Vero. L’autenticità senza alcun filtro: è questa la nuova beauty.

Basta foto patinate, nudità fin troppo esibite. La forza della bellezza 3.0 sta nell’essenzialità, nel rigore delle line in bianco & nero del più ambito e sensuale dei calendari, regalato solo ai clienti di Pirelli e ai super Vip che potranno esibirlo in salotto: 12 mila pezzi tirati e 40 immagini rilegate.

Perfino i segni del tempo risplendono sulla faccia di Uma Thurman e i 70 anni della magnifica Charlotte Rampling o i 71 di Helen Mirren sono portati con nonchalance, eleganza, fierezza. Come se rughe e increspature fossero trofei e non dispiaceri.

Acqua & sapone è il nuovo/vecchio trend che ritorna, s’impone, vince sugli scatti Instagram iper preparati di uno a caso dei membri della Kardashian Family.

«In un’epoca in cui le donne sono rappresentate dai media e ovunque come ambasciatrici di perfezione e bellezza, ho pensato fosse importante ricordare a tutti che c’è una bellezza diversa, più reale, autentica e non manipolata dalla pubblicità o da altro. Una bellezza che parla di individualità, del coraggio di essere se stessi e di sensibilità».

Fate come Alicia Key e tutte le donne che orgogliosamente se ne vanno in giro senza un filo di mascara: abbracciate il #nomakeup movement e abbiate il coraggio di mostrarvi così come siete. Ridate una nuova faccia perfino all’arroganza. Poi fateci sapere com’è andata.