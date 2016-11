Vie dello shopping, le più lussuose

Non è necessario comprare qualcosa, a volte basta anche solo passeggiare per una di queste vie per vivere e respirare un’atmosfera speciale. Ancora più coinvolgente sotto Natale, quando le luminarie danno vita agli spettaccoli scintillanti più suggestivi del mondo. La Fifth Avenue e le vetrine di Cartier e Tiffany vi dicono qualcosa?

Tra l’altro, secondo la classifica di Cushman & Wakefield, l’Upper Fifth Avenue di New York è la via più lussuosa del pianeta, dove si pagano fino a 29 mila dollari al metro quadro. La nostra Monte Napoleone è uscita dalle top 5 perché la media dei prezzi di affitto dei negozi è di 12 mila euro al metro quadro. Insomma, troppo poco se paragonato agli standard di Ginza a Tokyo o di New Bond Street a Londra.

Ma il costo dell’affitto è, ovviamente, solo un indicatore. Perché quando si passeggia per le vie del lusso quello che conta è il sogno che fanno vivere. Volete mettere l’esclusività e il fascino che trasmette camminare in via Condotti a Roma e sbucare in Trinità dei Monti? Impagabile.

E proprio, lì, in via Condotti (che abbiamo inserito nella nostra gallery delle strade dello shopping in cui andare almeno una volta nella vita) ha aperto una boutique monomarca Acqua dell’Elba, l’azienda manufatturiera che nelle sue fragranze racchiude il profumo del mare. E che così ci regala l’esperienza del lusso accessibile, senza rinunciare all’esclusività.